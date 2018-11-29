Федеральный закон от 28 ноября 2018 года № 442-ФЗ "О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 6 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2007, № 1, ст. 21; 2011, № 23, ст. 3263; 2012, № 53, ст. 7596; 2015, № 27, ст. 3967) следующие изменения:

1) в статье 159:

а) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Субсидии не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года. Информацию о наличии у граждан такой задолженности орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченное им учреждение получает из системы.";

б) часть 7 дополнить предложением следующего содержания: "Законом субъекта Российской Федерации может быть установлено, что субсидии гражданам предоставляются путем перечисления средств лицу, которому в соответствии со статьей 155 настоящего Кодекса вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги.";

в) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченное им учреждение самостоятельно запрашивает в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, сведения, получение которых возможно в рамках межведомственного информационного взаимодействия и которые необходимы для принятия решения о предоставлении субсидий. Требовать от граждан документы, содержащие указанные сведения, не допускается.";

2) часть 3 статьи 160 изложить в следующей редакции:

"3. Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года. Информацию о наличии у граждан такой задолженности орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченное им учреждение получает из системы.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Подпункты "а" и "в" пункта 1 и пункт 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В.Путин