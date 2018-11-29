Получатели субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг не обязаны больше предоставлять справки об отсутствии у них задолженности. Президент подписал закон, который исключает этот документ из пакета необходимых для оформления субсидии бумаг. Сегодня его публикует "Российская газета".

Право на субсидию зависит от семейного бюджета. Если он слишком маленький - можно рассчитывать на помощь государства. Фото: Александр Корольков/РГ

Однако отсутствие долгов все равно является основным условием получения субсидии. Но раньше жильцам приходилось самостоятельно доказывать этот факт документально. "Это давно ожидаемое нами изменение. Это унизительно, что люди, которые получают субсидию, обязаны доказывать свою честность", - говорит Вера Москвина, исполнительный директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ (НП СРО МГУ "ЖКХ").

Сегодня все данные о долгах собственников квартир есть в электронном виде. Поэтому проще свериться с ними, чем требовать от заявителя бумажную справку. Необходимость предоставлять справку действительно осложняла людям жизнь. Получать ее надо было при первом обращении за субсидией и далее каждые полгода.

А поскольку правило, что претендовать на субсидию может лишь тот, кто не имеет долгов, остается незыблемым, на платежную дисциплину граждан изменение не повлияет.

Претендовать на субсидии и компенсации на оплату ЖКУ может любой человек, если платежи за жилищно-коммунальные услуги "съедают" существенную часть его бюджета. Всего в России их получают около 30 миллионов человек. Выплаты гарантированы тем, чьи расходы за "коммуналку" превышают 22 процента от общей суммы дохода семьи. При этом регионы могут снижать этот порог. К примеру, в Москве можно претендовать на субсидию, если ЖКУ составляет больше 10 процентов дохода.

В основном субсидиями пользуются люди с минимальными доходами: многодетные семьи, матери-одиночки, пенсионеры, инвалиды.

Существенным изменением является то, что отказать в получении субсидии или же прекратить ее начисление можно лишь на основании вступившего в силу судебного решения, что сводит вероятность невыплаты субсидии из-за ошибки к нулю. Раньше это, к примеру, могло произойти из-за неправильно поданных управляющей компанией сведений.

Также изменения внесены в статью 46 Жилищного кодекса. Теперь собственникам квартир потребуется меньше голосов, чтобы на общем собрании принять решение о наделении совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества. Требуемое количество голосов снижается с максимально возможного (не менее двух третей) до среднего - более чем пятьдесят процентов.