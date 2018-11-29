Новости

Сильвестр Сталлоне: Пора проститься с Рокки 18:53
Неизвестный самолет нанес удары по южной части Ливии 18:49
Собянин рассказал о преимуществах нового инновационного кластера 18:46
В Госдуме ответили на заявление Меркель о санкциях против РФ 18:42
В воронежском кадетском корпусе избили воспитанника 18:38
На Кубани телефонный аферист выманил у жертв полмиллиона рублей 18:25
В Думе удивлены поездкой депутата Лебедева в Майами на региональной неделе 18:19
Кавазашвили: Я не могу сказать Черчесову, чтобы он ставил Чалова 18:11
Кавазашвили: "Спартак" сыграет с "Рапидом" результативную ничью 18:02
Рэпер Хаски отменил концерты в шести городах 18:00
В Польше пассажиры смогут покаяться прямо в поезде 17:57
Акимов: Идентификация в мессенджерах для иностранцев будет комфортной 17:45
Есть чем гордиться: УАЗ установил рекорд по продаже запчастей 17:45
Власти Китая запретили эксперименты с генной модификацией людей 17:44
Видео: В Нижегородской области на заправке загорелся бензовоз 17:36
Москвичка разбила банку об сына-школьника 17:33
Кавазашвили: Никогда не видел такого отношения фанатов к "Спартаку" 17:30
Молодым специалистам в Германии снизили зарплаты 17:25
Ученые рассказали о влиянии сауны на сердечные заболевания 17:19
Матвиенко: Совфед выступит с обращением по военному положению на Украине 17:18
"Москва. Центр" названа лучшей окружной газетой столицы 17:14
Захарова ответила на слова Меркель о санкциях против России 17:11
Эксперт об отмене знака "Шипы": Решение правильное 17:00
Суд Петербурга отказался передавать Кержакову сына на время развода 16:55
Члены религиозно-экстремистской ячейки планировали убийства в КБР 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
29.11.2018 18:04
Рубрика: Экономика

Поверят и проверят

Получателям субсидий не придется доказывать, что у них нет долгов
Текст: Ирина Жандарова

Получатели субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг не обязаны больше предоставлять справки об отсутствии у них задолженности. Президент подписал закон, который исключает этот документ из пакета необходимых для оформления субсидии бумаг. Сегодня его публикует "Российская газета".

Право на субсидию зависит от семейного бюджета. Если он слишком маленький - можно рассчитывать на помощь государства. Фото: Александр Корольков/РГ Право на субсидию зависит от семейного бюджета. Если он слишком маленький - можно рассчитывать на помощь государства. Фото: Александр Корольков/РГ
Право на субсидию зависит от семейного бюджета. Если он слишком маленький - можно рассчитывать на помощь государства. Фото: Александр Корольков/РГ

Однако отсутствие долгов все равно является основным условием получения субсидии. Но раньше жильцам приходилось самостоятельно доказывать этот факт документально. "Это давно ожидаемое нами изменение. Это унизительно, что люди, которые получают субсидию, обязаны доказывать свою честность", - говорит Вера Москвина, исполнительный директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ (НП СРО МГУ "ЖКХ").

Количество злостных неплательщиков за услуги ЖКХ резко выросло

Сегодня все данные о долгах собственников квартир есть в электронном виде. Поэтому проще свериться с ними, чем требовать от заявителя бумажную справку. Необходимость предоставлять справку действительно осложняла людям жизнь. Получать ее надо было при первом обращении за субсидией и далее каждые полгода.

А поскольку правило, что претендовать на субсидию может лишь тот, кто не имеет долгов, остается незыблемым, на платежную дисциплину граждан изменение не повлияет.

Претендовать на субсидии и компенсации на оплату ЖКУ может любой человек, если платежи за жилищно-коммунальные услуги "съедают" существенную часть его бюджета. Всего в России их получают около 30 миллионов человек. Выплаты гарантированы тем, чьи расходы за "коммуналку" превышают 22 процента от общей суммы дохода семьи. При этом регионы могут снижать этот порог. К примеру, в Москве можно претендовать на субсидию, если ЖКУ составляет больше 10 процентов дохода.

Фото: depositphotos.com
Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году

В основном субсидиями пользуются люди с минимальными доходами: многодетные семьи, матери-одиночки, пенсионеры, инвалиды.

Существенным изменением является то, что отказать в получении субсидии или же прекратить ее начисление можно лишь на основании вступившего в силу судебного решения, что сводит вероятность невыплаты субсидии из-за ошибки к нулю. Раньше это, к примеру, могло произойти из-за неправильно поданных управляющей компанией сведений.

Также изменения внесены в статью 46 Жилищного кодекса. Теперь собственникам квартир потребуется меньше голосов, чтобы на общем собрании принять решение о наделении совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о текущем ремонте общего имущества. Требуемое количество голосов снижается с максимально возможного (не менее двух третей) до среднего - более чем пятьдесят процентов.

Экономика ЖКХ Реформа ЖКХ Комментарии к документам
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме ответили на заявление Меркель о санкциях против РФ
Кремль назвал время и темы встречи Путина и Трампа
В КБР полицейские застрелили трех экстремистов
Клинцевич: У Киева нет оснований требовать закрытия Босфора для РФ
За бумажный посадочный талон в самолет введут отдельную плату