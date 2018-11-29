Глава Киево-Печерской лавры признал давление на него властей Украины

Наместник Киево-Печерской лавры Павел заявил об оказываемом на него и братию давлении.

Речь идет об инициированной министерством культуры Украины проверке святынь и описи имущества Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви. Причем эта проверка проводится впервые за 30 лет и в экстренном порядке.

"Много звучит вопросов, правомерны ли действия власти, - сказал на брифинге в Киеве наместник Киево-Печерской лавры Павел. - Эти действия не являются правомерными, оказывается давление на меня - и угрозы, и звонки - и на многих других. Причин я не могу назвать, я их не знаю".