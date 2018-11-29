Главные законы декабря, которые отразятся на жизни россиян

Пора платить налоги

3 декабря станет последним днем, когда нужно оплатить налоги на землю, транспорт и недвижимость. Об этом заранее сообщила Федеральная налоговая служба. Вообще-то Федеральный закон от 23.11.2015 N 320-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ" установил другой срок уплаты имущественных налогов (транспортного, земельного и на имущество физлиц) - не позднее 1 декабря. Но в 2018 году этот день приходится на субботу. И срок автоматически продлевается до понедельника включительно, то есть до 3 декабря.

Что будет с теми, кто опоздает с проплатой? Их долг начнет каждый день увеличиваться за счет пени. И чем дольше тянуть, тем больше. Набежит более 30 тысяч рублей, вас могут не выпустить за границу. В любом случае, платить придется. Если это произойдет по решению суда, надо будет еще заплатить госпошлину и сбор Федеральной службы судебных приставов.

Водителей-международников отправят на учебу

С 14 декабря полностью заработают новые требования к водителям, которые занимаются перевозкой людей и грузов. Об этом говорится в Приказе Минтранса России от 28.09.2015 N 287. Начинает действовать положение, вступление в силу которого было отложено на три года. Теперь водители грузовиков и автобусов, которые возят грузы и людей в другие страны, помимо российского национального водительского удостоверения должны иметь свидетельство профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика. Чтобы его получить, необходимо пройти 36-часовой курс повышения квалификации и сдать письменный экзамен, говорится на сайте Ассоциации международных перевозчиков. Срок действия свидетельства - пять лет.

Все остальные статьи работают уже с 2016 года. Например, в междугороднем сообщении водитель должен иметь водительское удостоверение категории D (требование к вождению и стажу не предъявляются). Если сообщение международное, то у водителя должны быть права категории D и общий стаж работы в данной отрасли не менее одного года. Также в течение года у него не должно быть административных наказаний (лишение прав или ареста). Последнее касается и водителей, которые перевозят крупногабаритные и опасные грузы.

Маркировать продукты с ГМО будут не все

Евразийская экономическая комиссия внесла уточнения в правила нанесения на товары маркировки о наличии в них генетически модифицированных организмов (ГМО). Об этом говорится в Решении ЕЭК от 20.12.2017 N 90. Документ вступает в силу 26 декабря 2018 года.

Во-первых, рядом с единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза наносится одинаковый с ним по форме и размеру знак маркировки продукции, полученной с применением ГМО. Во-вторых, если в продуктах содержание ГМО не превышает 0,9 процента, то маркировать такой товар не нужно. Как говорится в документе, такое количество относится к технически неустранимой примеси.

Пилотный проект по tax free подходит к концу

31 декабря подходит к концу пилотный проект по внедрению системы tax free. Об этом говорится в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 г. № 105. Сначала, в апреле 2018 года, системы tax free заработала только в четырех регионах России, потом к ним прибавились еще восемь, на территории которых проходили матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Тогда министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что после обкатки системы, она может быть распространена по всей территории страны в 2019 году. Таким образом, сейчас эксперимент проводится в Мордовии, Татарстане, Краснодарском крае, в Волгоградской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, что система tax free компенсирует иностранным гражданам, которые приезжают в Россию, сумму НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Как уже писала "Российской газета", возможность возврата НДС доступна только для покупок на сумму не менее 10 тысяч рублей.

"Паспорта болельщиков" перестанут действовать как виза

Обладатели карт Fan ID чемпионата мира по футболу 2018 после 31 декабря не смогут въезжать или выезжать из России по "паспорту болельщика". Об этом говорится в Федеральном законе от 7 июня 2013 г. N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

После 31 декабря туристам придется оформлять стандартные визы для посещения России.