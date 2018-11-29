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Рубрика: Культура

В Японии раскопали гробницу императора, прожившего 142 года

Текст: Денис Передельский
Фото: Mainichi/Tadashi Kako Фото: Mainichi/Tadashi Kako
Фото: Mainichi/Tadashi Kako

Японские археологи провели раскопки в одной из крупнейших гробниц мира и установили, что она была вымощена 50 миллионами белых камней.

Как сообщает The Mainichi, речь идет о древнем рукотворном кургане, известном как Дайсен-Кофун. Он расположен в городе Сакаи в префектуре Осака. Эта гробница была сооружена для 16-го императора Японии Нинтоку, который правил с 14 февраля 313 года по 7 февраля 399 года.

Фото: Dr. Aleksandra Hallmann / Institute of Mediterranean and Oriental Cultures of the Polish Academy of Sciences
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Считается, что он родился в 257 году, то есть умер император в возрасте 142 лет. Впрочем, некоторые ученые сомневаются в реальном существовании такого правителя. Тем не менее, Япония предлагает включить курган в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Гробница Дайсен-Кофун сопоставима по размерам с мавзолеем первого императора династии Цинь в Китае и Великой пирамидой в Гизе. Примечательно, что сверху она выглядит как замочная скважина.

Новое исследование показало, что внутренняя часть кургана площадью 65 тысяч квадратных метров была вымощена белыми камнями. Возможно, это сделали для предотвращения обрушения. Но не исключено, что в этом заключался и сакральный смысл.

"Этот каменный слой уникален, - считает профессор археологии Кадзуо Ичиносе из Киотского университета Тачибана. - Строители использовали около 50 миллионов камней. Усилия, затраченные на их сбор, доставку и укладку, должны были быть поистине огромными".

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