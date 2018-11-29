По данным Госавтоинспекции, в ДТП при групповых перевозках детей автобусами за последние 2 года не погиб ни один ребенок. Эксперты уверены, что такой результат - следствие реализации программ по безопасности дорожного движения.

Одна из таких - Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2020 гг., которая ставит своей целью к 2030-му году приблизиться к нулевым показателям смертности на дорогах России. Одним из главных пунктов Стратегии являются действия, направленные на защиту наиболее уязвимых участников дорожного движения: особенно пешеходов и детей. Для первых масштабные мероприятия были предусмотрены ещё на старте Федеральной целевой программы, которая должна завершиться в 2020-м году, а вот многие вопросы относительно несовершеннолетних участников дорожного движения до недавнего времени оставались нерешёнными. В частности, это касается организованных детских перевозок автобусами. Несмотря на то, что термин "Организованная перевозка группы детей" был зафиксирован Правилах дорожного движения РФ (ПДД) уже в конце 2013-го, в течение последних пяти лет порядок осуществления таких детских перевозок претерпевал постоянные изменения в части регулирования со стороны государства.

Сегодня "Организованной перевозкой групп детей" принято считать перевозку в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемую без родителей или иных законных представителей. Сам автобус должен соответствовать требованиям, которые описаны в Правилах организованной перевозки группы детей: иметь тахограф, ГЛОНАСС и систему ограничения скорости. На лобовом и заднем стёклах должны быть установлены опознавательные знаки "Перевозка детей", а на крыше - работать маячок жёлтого или оранжевого цвета. Конечно, автобус должен быть обязательно исправен и отвечать требованиям для перевозки пассажиров.

В разное время много дискутировали о возрасте автобусов, на которых осуществляются детские групповые перевозки. Согласно Правилам, их срок эксплуатации не должен превышать 10-ти лет, однако в июне 2018 года вступление этого правила в законную силу было перенесено на 2020-й год. Неизменным осталось - обязательный технический осмотр - не реже одного раза в 6 месяцев. Это должно фиксироваться в диагностической карте, подтверждающей исправность транспортного средства. Её в любой момент может потребовать сотрудник ГИБДД, которому, впрочем, следует предъявлять и другие документы, заблаговременно подготовленные в период организации детской поездки на автобусе.

Во-первых, следует грамотно составить программу маршрута. В нём обозначаются график движения с расчётным временем в пути, места и время остановок для отдыха. Если поездка предполагает один-два автобуса, то уведомление в ГИБДД отправляется за двое суток, а если планируется масштабная поездка (на 3-х автобусах и более), следует писать заявку на сопровождение, которая рассматривается не менее 10-ти суток. "В 2018 г. вступили в силу изменения о том, что уведомление об организованной перевозке группы детей может подаваться в отношении нескольких планируемых организованных перевозок группы детей по одному и тому же маршруту с указанием дат и времени их осуществления, - отмечает заместитель начальника Главного управления по безопасности дорожного движения МВД России Владимир Кузин. - У ответственного за перевозку детей на автобусе должны быть на руках документы, отмеченные в Правилах. В них обязательно должны содержаться и сведения о водителе автобуса, осуществляющего групповую перевозку детей: фамилия, имя, отчество, номер телефона". Сам же водитель к моменту поездки должен иметь водительское удостоверение с открытой категорией "D" и непрерывный годовой стаж работы с этой категорией, в обязательном порядке - пройти предрейсовый инструктаж и медицинский осмотр.

Заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин.Олеся Курпяева/РГ

При организации длительной (более 12 часов) автобусной перевозки детей по междугородному маршруту организованной колонной, руководитель или должностное лицо, ответственное за безопасность дорожного движения, обеспечивает сопровождение медицинским работником. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка детей только к железнодорожным вокзалам и аэропортам. Также водитель имеет право завершить перевозку детей в ночное время, если на его маршруте возникло незапланированное отклонение от графика. В редких случаях допускается ночная перевозка детей на основании правовых актов высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. В любом случае, после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.

Кроме того, что режим труда и отдыха водителя обязательно фиксируется бортовым тахографом, в Правилах отмечаются ограничения до 4-х часов в пути, если в группе есть дети до 7 лет. Если ехать придётся 3 часа и более - обязательно предусматриваются сухие пайки и бутилированная вода.

В 2018 году для организаторов детских автобусных перевозок в сложный процесс подготовки к поездке были допущены некоторые послабления. Например, больше не нужно подавать весь список работников организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание, а можно просто сообщить о количестве таких работников с передачей соответствующего списка до начала организованной перевозки группы детей. Также, если ранее Правила запрещали допускать в автобус людей, не включённых в список, теперь к поездке допускаются лица, имеющие документы, подтверждающие трудовые отношения с организатором перевозки и участие в выполнении программы маршрута. Таким, к примеру, может стать договор заказа и удостоверение экскурсовода. "Изменённый порядок перевозки детей исключил некоторые пункты требований, увеличивающих бюрократическую нагрузку, но не влияющих на качество перевозки, - поясняет специалист по техносферной безопасности Национального исследовательского университета "МИЭТ" Елена Севрюкова. - Но остаются ещё открытыми вопросы, связанные с подготовкой и взаимодействием водителей, с правилом "золотого часа", когда пострадавшему можно оказать первую медицинскую помощь. Но это, скорее, юридический аспект, а не моральный, т. к. правовой основы до сих пор нет - каждый решает для себя сам, оказывать помощь или нет".

Сегодня большинство образовательных организаций, туроператоров и экскурсионных компаний знают о правилах организации детских групповых перевозок. Однако рядовые граждане об этом пункте ПДД осведомлены плохо. Исследование ВЦИОМ, проведённое в 2018 году, показало, что о существовании в Правилах этого пункта знает только каждый третий россиянин. В Москве показатель ещё ниже:лишь 19% москвичей на вопрос "Знаете ли вы о существовании свода правил организованной перевозки детей?" ответили "Да".

Эксперты уверяют, что безопасность детей в групповой поездке автобусом зависит и от родителей. По последним данным ВЦИОМ самым важным фактором, который может повлиять на родителей, чтобы не пустить ребёнка на школьную экскурсию или другое мероприятие, связанное с переездом на автобусе, - это внешний вид водителя, не внушающий доверия. Так считают 66% респондентов. "Отправляя ребёнка в поездку, - говорит президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре, - нужно обязательно посмотреть на сам автобус: не "лысая" ли у него резина, есть ли опознавательные знаки "Дети". Усаживая ребёнка в автобус следует удостовериться, что он будет пристёгнут в течение всего времени движения. Отсутствие ремней безопасности - весомый повод для того, чтобы отказаться от поездки".

Президент Экспертного центра "Движение без опасности", Заместитель председателя Общественного совета Министерства транспорта Российской Федерации Наталья Агре. Фото: предоставлено экспертным центром "Движение без опасности"

Необходимую информацию о групповых перевозках всегда можно найти на официальных порталах в Интернете. На сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф) существует раздел "Организациям", где действует специальный подраздел "Пассажирские перевозки". Там размещена памятка для организаторов детских перевозок и пошаговая инструкция по подаче всех документов, включающих:

а) договор фрахтования, заключённый в соответствии с ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", - в случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору фрахтования;

б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике, копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию;

в) копию решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения территориального органа МВД РФ или копию уведомления об организованной перевозке группы детей;

г) список набора пищевых продуктов (если придётся ехать 3 часа и более);

д) список детей и информацию о них;

е) документ, содержащий сведения о водителе;

ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус;

з) программу маршрута.

Указывая маршрут движения, необходимо отмечать:

- график путешествия и время движения,

- места плановых остановок (для отдыха, принятия пищи, посещения экскурсий) и вынужденных остановок (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового

номера туроператора, осуществляющего организацию перевозки).

Доступная инфографика со всеми нюансами детских групповых перевозок также выложена и на сайте bezdtp.ru.

"Раньше стратегического взгляда на проблему безопасности вообще не было, - рассказал "РГ" директор ФЦП Андрей Погребняк. - Теперь важно, чтобы эта Стратегия не осталась только на бумаге. Мы должны готовить водителей к рейсу, особенно уделять внимание первой помощи - так называемому "золотому часу". Пристёгивание детей в автобусе обязательно должно быть контролируемым - в салоне должен быть "старший по ремням". Без нашей вовлечённости, Стратегия - это просто бумага".

Реализуя курс государства на нулевую смертность в результате ДТП, в России регулярно проводятся пропагандистские мероприятия. Наибольшую известность в последнее время получили кампании экспертного центра "Движение без опасности" "Повод для обгона" и "Навстречу безопасности". Они направленны на информирование участников дорожного движения об опасностях, связанных с манёвром обгона и несоблюдением правил поведения на дороге. Реализация кампаний подразумевает не только масштабную просветительскую работу, но и тренинги для педагогов, которым предстоит принимать участие в организации и сопровождении экскурсий и других детских выездных мероприятий. Подобные акции повсеместно получают поддержку со стороны министерств и ведомств и являются элементом успешной реализации Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 гг.

Материал подготовлен в рамках

Федеральной целевой программы

"Повышение безопасности дорожного

движения в 2013-2020 годах".