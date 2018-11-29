Создана цифровая карта убийств в Лондоне начала XIV века

В Великобритании историки и криминологи создали первую цифровую карту убийств, зарегистрированных коронером Лондона в начале 1300-х годов.

Как сообщается на сайте Университета Кембриджа, карта помогла определить наиболее опасные для того времени районы Лондона. Оказалось, что наиболее "горячими точками" были улицы Чипсайд и Корнхилл, а самым рискованным для лондонцев днем - воскресенье.

Карта была создана на основе анализа архивных данных. Сохранились записи коронеров, которые регистрировали убийства. Например, одна из них гласит, что любовник зарезал жертву ножом для потрошения рыбы. Другая зафиксировала смерть от стрелы, пущенной во время уличной драки.

По словам профессора криминологии Мануэля Айснера, на цифровой карте отмечены места 142 убийств, совершенных в период с 1300 по 1340 годы. Она рисует подробную картину того, как убийства были встроены в ритм средневековой городской жизни.

Судя по всему, это было обычным делом. Честь было принято защищать, поэтому конфликты легко выходили из-под контроля. Коронеры проводили расследования по каждому факту и вызывали присяжных.

Исследователи подсчитали, что 68 процентов убийств было совершено на оживленных улицах и рынках. В шести случаях преступления совершались в храмах. Самым опасным было вечернее время, на которое приходится около 77 процентов всех убийств.

Чаще всего - в 68 процентах случаев - душегубы использовали кинжалы и мечи. Также подсчитано, что 92 процента убийц были мужчинами.

К слову, численность населения Лондона в XIV веке варьировалась от 40 до 100 тысяч человек.