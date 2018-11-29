Создана цифровая карта убийств в Лондоне начала XIV века

Новости

Умерла сценарист "Индианы Джонса" и "Звездных войн" Глория Кац 15:38
Спектакль "Спасти Хлестакова" поставили в "Содружестве актеров Таганки" 15:33
Путин исключил из состава Совбеза экс-губернатора Санкт-Петербурга 15:33
В Туле запустят такси для туристов 15:30
Скандал в Польше: итальянских туристов обвинили в отстреливании птиц 15:17
Суд отменил взыскание экс-главе Карелии за мытье полов в СИЗО 15:17
В Мурманске открылся кинофестиваль "Северный характер" 15:10
Skoda Scala: интерьер хэтчбека полностью рассекречен 15:07
Военный вертолет потерпел аварию в Чехии 15:04
В Рязани СК предъявил обвинение подозреваемому в избиении студента 15:02
Климатологи: 2018-й год близок к температурному рекорду 15:00
Полиция задержала итальянца, захватившего заложников в колледже 14:59
Минэнерго: Продажа бензина внутри России стала выгоднее экспорта 14:57
Военное положение на Украине не повлияло на трафик на границе с Крымом 14:56
В Москве 10 человек пострадали в ДТП с маршруткой 14:48
В Ленобласти под суд пойдет владелец собаки, которая загрызла девочку 14:47
Гул неизвестного происхождения прокатился по Мировому океану 14:41
ЦСКА сыграет с "Салаватом" в ретроформе в честь юбилея Тарасова 14:36
В Корее ввели пожизненное заключение для "водителей-убийц" 14:33
В Петербурге мать обгоревшей школьницы могут лишить родительских прав 14:31
Во Франции женщина угрожает взорвать банк 14:27
Стали известны детали покушения на прокурора в Подмосковье 14:27
Минфин допустил изолирование рынка бензина при нефти выше 90 долларов 14:23
Путин подписал указ об увековечении памяти Станислава Говорухина 14:21
В Керчи украинских моряков выписали из больницы 14:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Чем опасны новогодние скидки на квартиры от застройщиков
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
29.11.2018 14:16
Рубрика: Общество

Создана цифровая карта убийств в Лондоне начала XIV века

Текст: Денис Передельский
Фото: Violence Research Centre Фото: Violence Research Centre
Фото: Violence Research Centre

В Великобритании историки и криминологи создали первую цифровую карту убийств, зарегистрированных коронером Лондона в начале 1300-х годов.

Как сообщается на сайте Университета Кембриджа, карта помогла определить наиболее опасные для того времени районы Лондона. Оказалось, что наиболее "горячими точками" были улицы Чипсайд и Корнхилл, а самым рискованным для лондонцев днем - воскресенье.

Фото: Mainichi/Tadashi Kako
В Японии раскопали гробницу императора, прожившего 142 года
Фото: depositphotos.com
В Египте обнаружили восемь загадочных мумий в цветных саркофагах
Фото: Dr. Aleksandra Hallmann / Institute of Mediterranean and Oriental Cultures of the Polish Academy of Sciences
Археологи рассказали о моде Древнего Египта

Карта была создана на основе анализа архивных данных. Сохранились записи коронеров, которые регистрировали убийства. Например, одна из них гласит, что любовник зарезал жертву ножом для потрошения рыбы. Другая зафиксировала смерть от стрелы, пущенной во время уличной драки.

По словам профессора криминологии Мануэля Айснера, на цифровой карте отмечены места 142 убийств, совершенных в период с 1300 по 1340 годы. Она рисует подробную картину того, как убийства были встроены в ритм средневековой городской жизни.

Судя по всему, это было обычным делом. Честь было принято защищать, поэтому конфликты легко выходили из-под контроля. Коронеры проводили расследования по каждому факту и вызывали присяжных.

Исследователи подсчитали, что 68 процентов убийств было совершено на оживленных улицах и рынках. В шести случаях преступления совершались в храмах. Самым опасным было вечернее время, на которое приходится около 77 процентов всех убийств.

Чаще всего - в 68 процентах случаев - душегубы использовали кинжалы и мечи. Также подсчитано, что 92 процента убийц были мужчинами.

К слову, численность населения Лондона в XIV веке варьировалась от 40 до 100 тысяч человек.

Древнейшие наскальные рисунки оказались картами звездных систем
В Дании нашли уникальную печать XIV века
Общество Наука Общество История
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о режиме судоходства Керченского пролива
Кремль негативно оценил идею Порошенко призвать корабли НАТО в Азовское море
Зурабишвили победила на выборах президента Грузии с 59,52% голосов
В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО
Полиция задержала итальянца, захватившего заложников в колледже