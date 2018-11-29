Кавазашвили: Никогда не видел такого отношения фанатов к "Спартаку"

Одна из проблем московского "Спартака" заключается в сложных взаимоотношениях клуба с болельщиками. Ветеран "красно-белых", прославленный голкипер столичной команды и сборной СССР Анзор Кавазашвили в беседе с корреспондентом "РГ" раскритиковал поведение поклонников клуба.

- Игроки "Спартака" в последнее время просто как оплеванные. Я никогда не видел таких ужасных отношений между болельщиками и футболиситами. Советские поклонники никогда не вмешивались в дела клуба и не занимались нравоучениями, они любили клуб и футболистов. Раньше на футбол ходили болельщики с женами, с детьми, с родителями. Не было никакого хулиганства, и очень редки были случаи противоречий между любителями футбола и игроками, - констатировал Анзор Амберкович. - Сейчас, когда Массимо Карреру уволили, болельщики встали на его сторону. Но что же это за болельщики пошли, которые сегодня готовы нагадить команде и клубу? Пожалуйста, давайте делать, как в Испании: купите акции "Спартака", на свои деньги содержите команды, платите игрокам зарплаты, финансируйте стадион, детские спортивные школы, фонды. Давайте, принимайте участие! Тогда вы будете хозяевами клуба.

Одна из основных претензий болельщиков к руководству "Спартака" заключается в увольнении Массимо Карреры. Фанаты считают, что главным виновником отставки специалиста, приведшего команду к первому за 16 лет чемпионству, является полузащитник Денис Глушаков, который при Каррере потерял место в основе. Сейчас Денис на каждом матче слышит персональные "заряды" в свой адрес. Вместе с тем, команда поддерживает своего капитана, что также вызывает неприятие со стороны фанатов. Кавазашвили высказал свое мнение относительно ситуации с Глушаковым.

- Не знаю, чем он занимается и как тренируется. Есть слухи, что в прошлом году в полуфинале Кубка России с "Тосно" он специально не забил пенальти. Ну не может такого быть, чтобы капитан строил козни против своей команды! Говорили, что он ходил к Федуну и просил убрать Карреру, иначе он откажется играть - я об этом не знал, пока мне не рассказал один журналист. Футболист не имеет права такого делать. Была известная история, когда сборную тренировал Павел Садырин. Против него выступили те футболисты, которые сейчас на виду, считаются экспертами и тренерами. Никто об этом не вспоминает и не говорит, что они неправильно поступили. А Садырин после того на нервной почве тяжело заболел и через несколько лет умер - никто не приносил извинений. И вдруг сейчас сообщают, что этот мальчик пошел и сказал Федуну: снимайте Карреру! А тот - снял. Ну не может такого быть! Федун же не ребенок. Я с ним был не в очень хороших отношениях, в натянутых. Но он создал клуб с нуля после того, как он был близок к развалу. Он вернул "Спартаку" величие, - сказал Кавазашвили. - Если Глушаков действительно специально не забил "Тосно", то, конечно, его надо было наказать. И если Каррера действительно наказал его и перестал ставить в состав, то он был прав. Но я не знаю причин, по которым Глушаков сбавил в игре. Два года назад, в чемпионский сезон, он был движком команды, лидером. И в сборной играл прилично на этой же позиции. И вдруг - спад…

Кавазашвили также критически отозвался о тенденции приглашать легионеров. Он отметил, что было бы гораздо лучше, если бы в "Спартаке" играли талантливые российские футболисты. По мнению ветерана "красно-белых", руководство клуба совершило ошибку, не дав заиграть в команде Артему Дзюбе.

- Встает вопрос: что делать "Спартаку", чтобы на место тех футболистов, которые уже опустили крылья и не могут принести пользу команде, пришел кто-то другой. Я хотел бы, чтобы вместо Глушакова играл талантливый парень, который мог бы стать лидером полузащиты. Чтобы была более сильная оборона - посмотрите, сколько пропускал "Спартак" в последнее время. А забивать стал меньше, и это тревожно. Был классный нападающий, которого не ценили, старались убрать из команды, отдать в аренду, продать - я имею в виду Дзюбу. За семь лет пацан мог принести такую пользу "Спартаку", войти в историю как лучший нападающий не только клуба, но и сборной! Он в тактическом плане играет великолепно - работает головой, ногами, корпусом, может сбросить, ударить, обыграть. Тихоход, а все умеет делать, - так оценил Артема Анзор Кавазашвили. - Раз сегодня в "Спартаке" нет классного центрального нападающего, должно быть пять-шесть полузащитников, которые равномерно перерабатывают все поле, на скоростях отходят назад и помогают обороне, а затем устраивают круговерть вплоть до вратарской соперника. Эти шесть человек должны сжирать соперника к чертовой матери. Но для этого нужно умение подбирать игроков…