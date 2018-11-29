Объявлены лауреаты Премии Андрея Белого

В 2018 году лауреатами Премии Андрея Белого стали Андрей Сен-Сеньков (номинация "Поэзия"), Павел Пепперштейн ("Проза"), Феликс Сандалов ("Гуманитарные исследования"), Валерий Шубинский ("Литературные проекты и критика"), Сергей Морейно ("Перевод") и Ян Каплинский ("За заслуги перед литературой").

Премия Андрея Белого - старейшая независимая литературная премия в России, существует с 1978 года. В разные годы лауреатами премии становились Владимир Сорокин, Виктор Пелевин, Саша Соколов, Геннадий Айги, Борис Гройс, Юрий Мамлеев, Александр Пятигорский, Валерий Подорога и другие. Премия вручается за новаторские поэтические и прозаические произведения, за наиболее актуальные гуманитарные исследования. Жюри премии состоит из ведущих поэтов, литературных критиков и экспертов в области литературы. В 2018 году в жюри вошли Наталия Азарова, Сергей Завьялов, Илья Калинин, Кирилл Корчагин, Дмитрий Кузьмин, Алексей В. Цветков. Председатель жюри - отец-основатель премии Борис Останин.

Лауреаты Премии Андрея Белого за 2018 год

Поэзия

Андрей Сен-Сеньков (Москва). Стихотворения, красивые в профиль. М.: Новое литературное обозрение, 2018

Проза

Павел Пепперштейн (Москва). Предатель ада. М.: Новое литературное обозрение, 2018; Эпоха аттракционов. М.: Юпитер-Импэкс, 2018

Гуманитарные исследования

Феликс Сандалов (Москва). Формейшен. История одной сцены. М.: Common place, 2016

Литературные проекты и критика

Валерий Шубинский (Петербург). Игроки и игралища. М.: Новое литературное обозрение, 2018

Перевод

Сергей Морейно (Рига) за поэтические переводы: с латышского (Юрис Куннос), немецкого (Иоганнес Бобровский), польского (Чеслав Милош).

Заслуги перед русской литературой

Ян Каплинский (Тарту) за обогащение русской поэзии уникальным взглядом и опытом, выработанными в иной поэтической культуре.