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29.11.2018 17:50
Рубрика: В мире

Порошенко призвал украинцев не бежать в магазины за солью и спичками

Текст: Александр Ленин
Президент Украины Петр Порошенко пытается успокоить местное население после введения военного положения в стране. По его словам, не следует бежать в магазины за солью и спичками.

"Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет", - написал глава украинского государства в своем Twitter.

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По словам Порошенко, подобные ограничения будут действовать только в отношении граждан РФ.

Накануне вступил в силу закон о введении военного положения в десяти регионах Украины. В правительственном издании "Урядовый курьер" был опубликован указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности Украины о военном положении с 14:00 26 ноября на 30 дней - до 14:00 26 декабря 2018 года.

Таким образом, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Документ предусматривает возможность военного ограничения конституционных прав граждан стран.

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Подобное стало возможным после инцидента в Керченском проливе. В минувшее воскресенье бронекатера ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России. Корабли вошли в территориальные воды Крыма и проследовали к Керченскому заливу. Местное управление ФСБ РФ и пограничники об их передвижениях предупреждены не были, требования российской стороны остановиться украинские моряки проигнорировали.

Фото: REUTERS
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В результате все плавсредства были задержаны и отбуксированы в керченский порт в Крыму. В отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся в Керченском проливе провокацией, которая связана с низким рейтингом действующего главы украинского государства Петра Порошенко. В МИД РФ пояснили, что Киев за счет введения военного положения намеревается мобилизовать антироссийские настроения Запада и ужесточить санкции в отношении Москвы.

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