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29.11.2018 15:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Рязани СК предъявил обвинение подозреваемому в избиении студента

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязани предъявлено обвинение подозреваемому в избиении студента педколледжа, после которого тот впал в кому. Молодого человека подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ), сообщила "РГ" старший помощник руководителя регионального главка СКР Анжелика Евдокимова.

- Установлено, что 23 октября в вечернее время Алексей проводил спарринг с соседом в одной из комнат общежития, во время которого получил травму и позже потерял сознание. Студенту, с которым подрался Алексей, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. Вину в инкриминируемом деянии он признал частично, показав, что умысла на причинение тяжкого вреда здоровью Алексею не имел.

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Обвиняемый в причинении травм - студент третьего курса, уже несколько лет занимающийся боксом. Обвинение предварительное: от результатов судебно-медицинской экспертизы зависит останется ли в квалификации его действий умышленное причинение травм или это расценят, как неосторожность.

Этот случай получил широкий общественный резонанс. В настоящее время областно СК продолжает расследование этого дела. Ранее следователями была инициирована передача материалов проверки по этому делу из органов внутренних дел.

- В целях оперативной проверки всех возможных версий получения потерпевшим телесных повреждений по уголовному делу в день его возбуждения 16 ноября была создана следственно-оперативная группа, к которой привлечено 10 следователей СК России, а также оперативные сотрудники ОВД. По делу произведены осмотры всех предполагаемых мест происшествия, допрошены более 100 свидетелей, - рассказала "РГ" Анжелика Евдокимова.

В настоящее время установлена личность молодого человека, который в этот день также поступил в больницу с травмой, однако его причастность к происшествию с Алексеем не подтвердилась. Допрошены студенты педагогического колледжа из числа одногруппников Алексея, преподаватели и другие сотрудники, воспитатели и вахтеры общежития, сотрудники "скорой помощи", тренер и спортсмены секции по боксу ГАУ ДО "ДЮСШ ЦСК". Произведены выемки видеорегистраторов камер наружного наблюдения установленных при входе в общежитие колледжа и в спортивной школе. По ним назначены компьютерные судебные экспертизы. Произведены осмотры указанных помещений.

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Сейчас Алексей Дудкин находится в больнице. По инициативе СКР сегодня с его мамой Еленой Дудкиной встретился министр здравоохранения Рязанской области. По его словам, в ближайшее время пройдет видеосвязь с московскими специалистами по состоянию здоровья пострадавшего, и при наличии необходимых показаний его переведут в одно из лечебных учреждений города Москвы.

Руководство СУ СК России по Рязанской области находится в постоянном контакте с мамой юноши, и сегодня в очередной раз следователи проинформирует ее о ходе расследования.

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