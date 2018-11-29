Задержанный накануне в Саратове глава областного МЧС вышел на работу

Каким-то конфузом может обернуться вчерашняя громкая новость о задержании начальника ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева. Несмотря на то, что пресс-служба МЧС России вчера официально подтвердила его задержание в результате проведенной совместной спецоперации ГУСБ МЧС и УФСБ по региону, сегодня Игорь Качев как ни в чем не бывало с утра появился на своем рабочем месте.

Эту информацию корреспонденту ТАСС подтвердили в областном главке МЧС. "Глава ГУ МЧС РФ по Саратовской области Игорь Качев вышел на работу в четверг, несмотря на информацию о его задержании накануне. Ведомство работает в штатном режиме" - говорится в сообщении.

Эта информация выглядит очень удивительно на фоне озвученных громких обвинений.

"Факт злоупотребления Качевым должностными полномочиями по госконтрактам был подтвержден в ходе совместных проверок ГУСБ МЧС России и УФСБ по Саратовской области", - сообщили накануне в пресс-службе МЧС.

По информации ведомства, задержание было проведено в рамках мероприятий по пресечению должностных нарушений коррупционного характера, которые проводятся Главным управлением собственной безопасности МЧС России.

Что могло произойти за ночь, можно только гадать, но факт появления генерала сегодня на своем рабочем месте, также подтвержден пресс-службой. Кстати, ранее сообщалось и о задержании заместителя Качева Алексея Власова. С ним также, по сообщениям СМИ, проводились следственные действия как с подозреваемым. Вышел ли и он сегодня на работу, пока не известно.