Экс-сотрудница Госстройнадзора обжаловала арест по делу "Зимней вишни"

Обвиняемая по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" бывшая сотрудница инспекции Госстройнадзора по Кузбассу Светлана Шенгерей обжаловала арест.

В Кемеровский областной суд поступила апелляционная жалоба Шенгерей, которая проходит в качестве обвиняемой по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

- Жалоба на постановление Центрального райсуда Кемерова, продлившего срок содержания фигурантки под стражей до 25 декабря, будет рассмотрена в пятницу, 30 ноября, - уточнили в пресс-службе облсуда.

Завтра же Центральный райсуд рассмотрит ходатайство о продлении ареста еще одного обвиняемого по тому же уголовному делу - начальника службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрея Бурсина. Он обвиняется в халатности. Облсуд ранее оставил пожарного под стражей до 7 декабря. С ходатайством в суд обратился старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ.