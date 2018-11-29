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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-сотрудница Госстройнадзора обжаловала арест по делу "Зимней вишни"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Обвиняемая по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" бывшая сотрудница инспекции Госстройнадзора по Кузбассу Светлана Шенгерей обжаловала арест.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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В Кемеровский областной суд поступила апелляционная жалоба Шенгерей, которая проходит в качестве обвиняемой по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

- Жалоба на постановление Центрального райсуда Кемерова, продлившего срок содержания фигурантки под стражей до 25 декабря, будет рассмотрена в пятницу, 30 ноября, - уточнили в пресс-службе облсуда.

Завтра же Центральный райсуд рассмотрит ходатайство о продлении ареста еще одного обвиняемого по тому же уголовному делу - начальника службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрея Бурсина. Он обвиняется в халатности. Облсуд ранее оставил пожарного под стражей до 7 декабря. С ходатайством в суд обратился старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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