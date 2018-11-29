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29.11.2018 14:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главный пристав Омской области арестован по делу о крупной взятке

Текст: Никита Зайков (Омск)

Куйбышевский районный суд Омска арестовал на два месяца руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов Владимира Витрука. С ходатайством о заключении его под стражу выступило следствие.

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Как отметили в областном Следственном управлении СК, Витрук обвиняется в получении должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере, по закону ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

По предварительным данным, главный пристав региона получил взятку в 300 тысяч рублей за снятие ареста с автомобиля должника. Деньги были переданы ему через посредника в феврале этого года. Незаконную деятельность пресекли оперативники регионального управления ФСБ, по материалам ведомства было возбуждено уголовное дело.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Борьба с коррупцией
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