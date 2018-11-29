Главный пристав Омской области арестован по делу о крупной взятке

Куйбышевский районный суд Омска арестовал на два месяца руководителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов Владимира Витрука. С ходатайством о заключении его под стражу выступило следствие.

Как отметили в областном Следственном управлении СК, Витрук обвиняется в получении должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере, по закону ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

По предварительным данным, главный пристав региона получил взятку в 300 тысяч рублей за снятие ареста с автомобиля должника. Деньги были переданы ему через посредника в феврале этого года. Незаконную деятельность пресекли оперативники регионального управления ФСБ, по материалам ведомства было возбуждено уголовное дело.