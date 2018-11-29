В Ленобласти под суд пойдет владелец собаки, которая загрызла девочку

В суд города Приозерска Ленинградской области передано уголовное дело в отношении 39-летнего собаковода. Его овчарка насмерть загрызла девятилетнюю девочку, сообщают в региональном СК.

Трагедия произошла в сентябре этого года в поселке Плодовое. Мужчина приехал в гости к друзьям вместе с бельгийской овчаркой, которую он за месяц до этого взял из приюта.

Собака была взрослой, ее рост в холке превышал 50 сантиметров и нового хозяина сотрудники приюта сразу предупредили: овчарка не любит детей. Пса, к слову, пристраивали в семью, где нет детей и маленьких животных. Новый владелец соответствовал всем этим критериям.

Во дворе частного дома, когда взрослые отвлеклись, девятилетняя девочка решила поиграть с собакой. Неожиданно овчарка напала на школьницу и перегрызла ей горло.

Девочка скончалась на руках у врачей. Отец школьницы в тот же день убил овчарку, а к хозяину собаки приехали следователи. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Мужчина активно сотрудничал со следствием, раскаялся в случившемся и признал свою вину. Но от уголовной ответственности это его не освобождает.