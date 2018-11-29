На Кубани в ноябре интернет всполошили фотографии брошенных в лесу коробок с вакциной от гриппа, а также "инсулиновые" страдания пациентов сразу двух районов. Причем сюжеты, выплывшие из соцсетей, оказались растиражированы многими журналистами без элементарной проверки. Корреспондент "РГ" решила прояснить ситуацию, направив запросы представителям власти, полиции, а также медицинским структурам. И выяснилось, что все далеко не так однозначно, как подано в соцсетях.

О скандале в станице Северской, где из местной ЦРБ уволили врача, в грубой форме отказавшегося выписать пациентке рецепт на инсулин, мы подробно написали в одном из прошлых выпусков ("Не приму, хоть ты сдохни!", "РГ-Неделя" N 257 от 15.11.2018). И уже через пару недель большой общественный резонанс вызвала история о том, как в Гулькевичском районе больной диабетом пришлось получать инсулин с помощью вооруженных полицейских. Изложена она была с подачи местной правозащитницы Галины Кулик, которая охотно ответила на наши вопросы.

- Общественной работой занялась два года назад, - рассказала Кулик. - У меня тогда тяжело заболел муж, ему полагались льготные лекарства, но рецепты каждый раз приходилось доставать с боем. В больничных очередях познакомилась с пациентами, столкнувшимися с такими же проблемами. Мы решили объединиться, чтобы вместе отстаивать свои права. Я представляю интересы тех, кто пытается, но не может добиться выписки рецепта на жизненно необходимый препарат.

По словам Кулик, среди них оказалась и 64-летняя жительница села Новоукраинского, которая ежегодно подтверждает сахарный диабет второго типа.

- Мы познакомились в очереди у кабинета доктора, - сообщила правозащитница. - Фаина Косякова пожаловалась, что медики отказываются выписывать рецепт на льготный препарат на том основании, что якобы лекарства она ранее получила в достаточном количестве. Хотя ей по медицинским показаниям необходим инсулин определенной классификации. Я узнала, когда нужное лекарство поступит в нашу аптеку, и вместе с Косяковой пришла за рецептом. Однако выдать его медики отказались. Пришлось обращаться с заявлением в полицию.

Телефон обиженной пациентки Кулик дать отказалась, зато прислала в редакцию фотографию, на которой запечатлен сотрудник полиции, принимающий заявление у немолодой сельчанки. Снимок сделан еще в середине октября, что подтверждает ответ пресс-службы ГУ МВД по краю. Он короткий, поэтому процитируем его без купюр: "18.10.2018 года в Отдел МВД России по Гулькевичскому району поступило сообщение о факте невыдачи рецепта на получение инсулина местной жительнице. При проверке установлено, что, поскольку в аптеке на момент обращения отсутствовал данный препарат, сотрудники медучреждения доставили его по месту проживания заявительнице на следующий день, как только он поступил в аптеку. На основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием события преступления".

А от руководства ЦРБ Гулькевичского района мы получили трехстраничный ответ с подробным описанием ситуации. В нем с указанием конкретных дат поясняется, что с начала года пациентка из села Новоукраинского в полном объеме получала инсулин по льготным рецептам. Что касается препарата определенной классификации, то рецепт на него действительно не выписывался по причине отсутствия в уполномоченной аптеке. Согласно информации медиков, Фаине Косяковой неоднократно предлагали заменить препарат на тот, что есть в аптеке, но она отказывалась. Инцидент произошел в день, когда ожидалось поступление в аптеку заказанного специально для Косяковой лекарства. И рецепт ей не выписали якобы по единственной причине - отсутствия информации, по какой льготе он поступит: федеральной или региональной. Пациентке предложили прийти за ним после обеда. Однако, как сообщают районные медики, "Ф. Ю. Косякова ответом не удовлетворилась и по настоянию Кулик Г. Н. вызвала сотрудников полиции".

На талоне-уведомлении о принятии заявления Фаины Косяковой сотрудником райотдела полиции стоит дата и время: 18.10.2018, 10.30, то есть правоохранители были вызваны сразу после выхода пациентки и правозащитницы из кабинета медрегистратора. Узнав о цели визита полицейских, главврач поликлиники обратилась к ним со встречным заявлением по поводу "противоправных действий со стороны Г. Н. Кулик, которая вводит в заблуждение пациентов и наводит смуту в учреждении". К какому выводу пришли полицейские в ходе проверки этого заявления, пока неизвестно.

По поводу проблем с поставкой в местную аптеку инсулина заместитель главного врача районной больницы Марина Сущевских заявила:

- В уполномоченной аптеке в наличии имеется неснижаемый запас на два-три месяца, а в поликлинике сформированы регистры пациентов, имеющих право на получение льготного лекарственного обеспечения. Лекарственные препараты поступают согласно составленной заявке. Специалистами амбулаторно-поликлинической службы сформирована сводная потребность в необходимых лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения, которая утверждена врачебной комиссией. Формирование заявки проводится с учетом выбора лекарственных препаратов отечественного производства и наименьшей стоимости аналогов. В случае дополнительной потребности закупка проводится только по решению врачебной комиссии.

Как выяснилось, в районной поликлинике нет врача-эндокринолога, в связи с чем больных сахарным диабетом наблюдают участковые терапевты, а при необходимости их направляют к специалистам краснодарской краевой больницы.

- 23 ноября 2018 года Ф. Ю. Косякова была проконсультирована краевым эндокринологом, который рекомендовал пациентке прием инсулинов длительного действия нескольких классификаций, - продолжает Марина Сущевских. - Но, невзирая на предложенные препараты, имеющиеся в наличии в учреждении и не противоречащие рекомендации краевых специалистов, пациентка продолжает настаивать на инсулине Тресиба, который является препаратом сверхдлительного действия. В настоящее время она обеспечена данным препаратом, назначена дата явки к врачу за новым рецептом.

Казалось бы, конфликт исчерпан. Однако в интернете продолжают бушевать "инсулиновые" страсти. Хотя правозащитникам не мешало бы озаботиться и катастрофическим дефицитом медиков в кубанской глубинке. Как стало известно, в пятницу, 30 ноября, этот вопрос вынесен на обсуждение депутатов Совета Гулькевичского района.

Прямая речь

Лариса Кадзаева, первый заместитель министра здравоохранения Краснодарского края:

- Закупка сахароснижающих препаратов и средств самоконтроля осуществляется централизованно за счет средств федерального и краевого бюджетов в соответствии с заявками муниципалитетов края в рамках выделенного финансирования. В настоящее время в регионе есть более чем полугодовой запас инсулина для обеспечения льготных категорий граждан, а все поступившие заявки выполнены в полном объеме. Государственные гарантии предоставления льготной лекарственной помощи жителям края реализуются за счет средств федерального и краевого бюджетов. Объем выделяемых краю средств рассчитывается исходя из норматива финансовых затрат на одного человека в месяц и количества льготников, сохранивших за собой право на получение льготной лекарственной помощи. При этом, если пациент решает забрать денежную компенсацию по федеральной льготе, у него остается право на получение того же набора лекарств из средств краевого бюджета.

В целях контроля льготного лекарственного обеспечения и для принятия своевременных мер министерством здравоохранения края организован еженедельный мониторинг обеспечения граждан лекарствами по выписанным рецептам. При необходимости принимаются меры для перераспределения медицинской продукции между муниципальными образованиями края, привлекаются все возможные источники финансирования.

Коробки с фейком

В медицинских учреждениях Краснодара также завершилась проверка, проводимая в связи с появившимися в соцсети фотографиями выброшенной в лесу партии вакцины против гриппа. На снимках запечатлены разбросанные коробки с надписью "Госзакупка. Вакцина. Срочный груз". Судя по маркировке, внутри находился выпущенный в октябре нынешнего года препарат, предназначенный для бесплатной вакцинации населения. Согласно информации городского управления здравоохранения, проведенная ревизия не выявила недостачи медицинского препарата: вакцина использовалась и продолжается использоваться строго по назначению. Медики не исключают, что появившиеся в соцсетях снимки оказались очередным фейком.

Кстати, авторы публикации ранее сообщали, что информацию о находке коробок с вакциной они якобы передали в правоохранительные органы. "В управление МВД России по Краснодару каких-либо сообщений об обнаружении указанных медикаментов не поступало", - сообщил корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы городской полиции Артем Коноваленко.

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Для разрешения возникающих у жителей края вопросов о лекарственном обеспечении и оказании медицинской помощи министерством здравоохранения Краснодарского края организована круглосуточная работа телефона горячей линий 8-800-200-03-66.