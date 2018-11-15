Громкий скандал произошел на днях в кубанской станице Северской. Из местной Центральной районной больницы уволили врача за то, что она в грубой форме отказалась выписать рецепт на инсулин девушке, пришедшей на прием без предварительной записи. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс после того, как видео с этой сценой появилось в интернете.

Эксперты говорят, что по похожему сценарию разрешаются подобные конфликты и в других регионах России. И уже можно говорить об уникальном феномене использования соцсетей в качестве инструмента для отстаивания своих прав.

Происшествие в Северской было снято на мобильный телефон самой пациенткой - 28-летней Надеждой Гречкиной, у которой 15 лет назад обнаружили сахарный диабет, и она не может жить без инсулина. Девушка пришла на прием к терапевту Людмиле Бердник, работающей в поликлинике почти 32 года. На записи отчетливо слышно, как врач кричит пациентке, что она должна была записаться на прием, так как без записи ее не примут, а затем швыряет медицинскую карту на пол. Девушка поднимает документ, кладет на стол медработнику и объясняет, что записывалась, но не смогла вовремя прийти, и просит принять сейчас, поскольку без инсулина не протянет еще неделю.

- Хоть ты сдохни тут, а я тебя не приму! - кричит женщина, одетая в медицинский халат, и снова бросает в пациентку медкарту.

После размещения видеоролика в Сети поведение сотрудницы больницы вызвало бурную реакцию пользователей. Причем люди как ругали (абсолютное большинство) сотрудника поликлиники, так и оправдывали ее поступок.

"Сейчас врачи находятся в нечеловеческих условиях работы, - написал один из них. - Им повышают нормы приема, заваливают отчетами, штрафуют за каждую пропущенную запятую. Контролеров интересует не состояние пациента, а правильно заполненные документы. От этого и происходят все эти инциденты. У людей просто нервы не выдерживают".

"Да какие бы ни были обстоятельства у врача, она обязана принять пациента даже без записи, если речь идет о рецепте на жизненно важные препараты! Инсулин - в их числе, - негодует завсегдатай соцсетей. - И правильно, что выгнали врача. Поделом ей!"

"Врач, допустившая некорректное поведение в отношении пациентки, была уволена на следующий день"

"Диабетику бы выдать один рецепт на длительный срок - нет, бюрократы заставляют его ходить на поклон к врачам ежемесячно, - делится опытом другой пользователь. - Хорошо, если выписанный препарат в аптеке есть. Но бывает, что инсулин конкретного производителя на складе закончился. Нужно выписать другое наименование. Нужно опять записываться к врачу, а к нему запись на недели вперед! Так можно с ума сойти. О какой предварительной записи вообще речь?"

Некоторые посетители соцсететй осудили реакцию пациентки, заподозрив ее в провоцировании доктора. И даже заметили, что, мол, на видеозаписи нелицеприятные действия самой девушки могли быть "специально вырезаны". Позже появились комментарии очевидцев, которые сообщали, что пациентка тоже будто бы ругалась нецензурной бранью.

Как бы то ни было, но, когда поднялся буквально вселенский шум, реакция местных властей оказалась на редкость оперативной.

"Врач, допустившая некорректное поведение в отношении пациентки, была уволена на следующий день", - сообщил руководитель больницы Манолис Анаников. - Девушке, пришедшей на прием, оказана необходимая помощь - ей выписан инсулин на три месяца.

Главный врач ЦРБ извинился перед пациенткой за действие своей сотрудницы. Также по факту сотрудники краевого управления Следственного комитета России начали доследственную проверку.

Любопытно, но точно так же, именно в эти дни развивалась и нашумевшая история с учительницей из сахалинского города Холмска, которая унизила школьницу из-за дырки на одежде. Когда видео, на котором педагог перед всем классом ругает девочку и доводит ее до слез, появилось в интернете, это вызвало большой резонанс. За ним последовали действия органов управления образования и прокуратуры. В результате учительница уволилась из школы по собственному желанию, перед этим публично извинившись перед ученицей и ее родителями.

А незадолго до этого соцсети помогли отстоять права пожилых пациентов психбольницы в Челябинской области. В интернете распространили видеоролик, в котором санитары медучреждения издевались над пациентом: унижали его, кидали в него тапками, пинали. После того как видео случайно попало в руки одного из пользователей, он опубликовал его в интернете. У санитаров тут же начались большие проблемы, и они быстро перешли в разряд "бывших" медработников, потеряв место в больнице.

В общем, очевидным остается факт, что люди все активнее начинают использовать мессенджеры и социальные сети для привлечения внимания к проблеме - как общественности, так и властных органов. Для записи видео используют мобильные телефоны. Появившись в интернете, видеоролики уже не дают возможности потихоньку замолчать ситуацию или спустить ее на тормозах.

Таковы новые реалии современной "цифровой" жизни.

Комментарий

Николай Петропавловский, председатель Комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения ЗСК Краснодарского края:

- Считаю, что смотреть надо на ситуацию в здравоохранении в целом, а не только на один этот случай. В Краснодарском крае медицина находится на очень хорошем уровне. По некоторым показателям она системно лучше, чем во многих регионах России, не считая Москвы. Ярким примером ее работы стала оперативная реакция на трагедию в Керчи, когда наши вертолеты санавиации уже через полчаса были на месте ЧП, а врачи оказывали помощь раненым. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов позже посетил пострадавших в краснодарской клинике и отметил, что медицинская помощь им была предоставлена на порядок лучше, чем в керченской больнице. Это взгляд на здравоохранение края со стороны.

Другим примером является сопоставление качества медицинских услуг Кубани и европейского эталона - Швейцарии, которое дала недавно семья российских эмигрантов из Краснодарского края, более 20 лет проживающая в Европе. Это сопоставление с цифрами, фактами, названием конкретных клиник было даже опубликовано в СМИ. Удивительным для меня самого оказался факт, что почти по всем параметрам краснодарские краевые больницы опередили своих коллег из Швейцарии. Тоже взгляд на нас со стороны.

Я не пытаюсь оправдать поступки некоторых врачей, но считаю, что смотреть надо объективно. И тогда окажется, что в 99 процентах случаев медики Краснодарского края работают качественно и ответственно. Те случаи, когда медики совершили ошибку или повели себя неподобающим образом, должны разбираться, расследоваться, а виновные - наказываться.

Мнение

Ирина Воронкова, руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по краю:

- Если речь идет о невыполнении обязательств по услугам или нарушении договора коммерческим (частным) предприятием, то по таким вопросам гражданам надо обращаться в Роспотребнадзор. Если же это государственная организация, то за ее действия отвечает ведомство, к которому она относится. Например, в случае инцидента в станице Северской - это Минздрав. Также в подобных ситуациях можно направить жалобу в правоохранительные или надзорные органы - полицию или прокуратуру.

Тем временем

Хирурга Новоселицкой районной больницы Ставропольского края подозревают в причинении тяжкого вреда пациенту по неосторожности. Следственное управление СКР по региону, как сообщается на сайте ведомства, завело в минувший понедельник против врача уголовное дело. Следователи считают, что именно по его вине пациент лишился ноги. Как выяснилось, 20 сентября 2017 года в Новоселицком районе Ставропольского края произошло ДТП, после которого в больницу доставили мужчину с травмами. На суточном дежурстве в этот момент и находился подозреваемый.

"Хирург при проведении операции на ноге не установил дренаж и произвел глухое ушивание загрязненной раны. Это привело к развитию загрязнения ячеек губчатого вещества пяточной кости и последующей ампутации правой ноги мужчины на уровне средней трети голени", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю.

Сейчас медицинская документация по этому инциденту изъята из медучреждения, следователи собирают доказательства преступления.

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