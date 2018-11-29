В поселке Лазурное под Алуштой соседи местной жительницы расстреливают ее кошек из огнестрельного оружия. Женщина написала несколько заявлений в местное отделение полиции. Но стражи порядка игнорируют ее обращения.

В статье "Вилла для дворняги" от 11.10.2018 года "РГ" рассказывала о том, что суд обязал Анжелу Костерину передать 50 собак и кошек, которые живут на ее вилле, в приют. Поскольку такого учреждения для животных в Крыму попросту не существует, женщина вывезла 30 собак на арендованную дачу в Симферопольском районе. А кошек оставила у себя. Все подопечные Анжелы - это животные, которых выбросили на улицу. Она их лечит, стерилизует, кормит и делает все необходимые прививки за свой счет, а потом отдает новым хозяевам.

Некоторые жители поселка по отношению к женщине и ее питомцам настроены очень агрессивно. В сентябре и октябре ее соседи обстреляли кошек из огнестрельного оружия. Трое из четырех пострадавших животных погибли.

- Семимесячному котенку Леве свинцовая пуля угодила прямо в спинномозговой канал и перебила позвоночник, в ветклинике сделали операцию, но спасти его не удалось, через восемь суток он погиб. Второму котенку Тайгеру пуля перебила левый локоть, он перенес три операции, но все равно не выжил. Белая ангарская кошечка погибла на месте, - рассказывает Анжела. - Под обстрел могли попасть и члены моей семьи.

У Костериной имеются заключения ветеринаров о пулевых ранениях животных. Она написала несколько заявлений в полицию, но ответа ни на одно не получила. Есть и талон-уведомление о том, что ее заявление принято ОМВД РФ по Алуште.

Получить комментарий у руководства МВД РК "РГ" не удалось. В ведомстве на наш запрос, почему заявление Костериной проигнорировали стражи порядка, сообщили, что, согласно федеральному закону "О персональных данных", предоставить эту информацию не могут. И напомнили, что, если гражданин не получил ответ на свое обращение, он может сообщить о бездействии сотрудников вышестоящему руководству.

Совместно с адвокатом Анжела Костерина уже написала заявление в прокуратуру РК и МВД РФ по РК.

В Крыму с 2016 года действует закон "О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных". Под жестоким обращением подразумеваются побои, истязания, нарушение ветеринарно-санитарных правил и норм, иное действие, влекущее за собой увечье, травму, истощение или гибель животного. Но какую ответственность понесет человек за такое обращение с животными, в законе не прописано.

Вместе с тем убийство животного подпадает под действие статьи 245 УК РФ. Наказание - от штрафа в размере до 80 000 рублей или до шести месяцев ареста. Уголовная ответственность наступает не только за убийство животных, но и за причинение им увечий.

Как у соседей

В Краснодаре сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными в отношении мужчины, который выбросил с четвертого этажа многоэтажки 15 кошек. Никто из животных не погиб, но некоторые получили травмы. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

