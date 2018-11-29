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29.11.2018 11:15
Рубрика: Легковые авто

Toyota представила гибридный седан Corolla

Текст: Виктория Чернышева
Фото: www.pressroom.toyota.com Фото: www.pressroom.toyota.com
Фото: www.pressroom.toyota.com

На автосалоне в Лос-Анджелесе Toyota показала Corolla с гибридной силовой установкой. По данным производителя, этот агрегат является самым экономичным двигателем Corolla. 

Гибридная система объединяет 1,8-литровый бензиновый двигатель Atkinson-cycle I4 и два электродвигателя суммарной мощностью 121 л.с. Автомобиль оснащен никель-металлогидридными аккумуляторами - их установили под задними сиденьями, что позволило сохранить объем багажника и сделать спинку раскладной.

Фото: Скриншот youtube.com
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Заявлено, что расход топлива у гибрида составит 4,7 литра на 100 километров. Есть специальный режим EV, которая позволит проезжать небольшие расстояния исключительно на батарее. Энергию частично можно восполнить через систему регенерации при торможении.

Автомобиль получил 15-дюймовые легкосплавные диски. Автовладельцам будет доступно три режима езды: Eco, Normal и Sport, набор вспомогательных систем Safety Sense, включающие адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выезде из полосы движения, распознавание дорожных знаков и прочее.

В продажу машина должна поступить весной будущего года.

Также Toyota показала на мотор-шоу новый Prius, который получил полный привод.

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#Toyota