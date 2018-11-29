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29.11.2018 17:48
Рубрика: Происшествия

Вип-камеры закрываются

Привилегии для богатых заключенных будут строго запрещены
Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России обсудил проект постановления, фактически запрещающего Вип-камеры и прочие привилегии для богатых заключенных. Если кому-то в колонии или СИЗО создали особый комфорт, это будет поводом для административного иска в суд к руководству казенного дома.
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Недавно широкий резонанс вызвали снимки из дальневосточной колонии, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, член банды Цапков. Восемь лет назад в станице Кущевская Краснодарского края бандиты совершили чудовищное преступление: убили двенадцать человек, в том числе четырех детей. От подробностей убийства леденеет кровь. Нелюди, совершившие такое, заслуживают самое строгое наказание.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Вячеслав Цеповяз, как пишут СМИ, сам в расправе не участвовал, но был активным членом банды. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. В колонии осужденный хорошо устроился, ест икру и крабов, жарит шашлыки и т.п. Как объяснили эксперты, дорогие продукты заключенный получал в передачах. Некоторые специалисты даже высказались в том духе, что раз есть деньги, не запрещено покупать незапрещенное, мол крабы - не наркотики.

А до того большой скандал был в "Матросской Тишине", где правозащитники обнаружили Вип-камеры для богатых. Казалось бы, очевидная ситуация: так нельзя. Однако и в этом случае звучали отдельные голоса, пытавшиеся представить дело чем-то вроде благотворительности. Мол, люди-то все равно выйдут, а ремонт останется. Если у человека есть возможность оплатить неказенный ремонт в казенном доме, разве плохо?

Однако любая помощь тюрьме и заключенным должна иметь разумные границы. Такая правовая позиция заложена в проекте постановления пленума Верховного суда России. Незаконные льготы и привилегии осужденным к лишению свободы также могут рассматриваться как нарушение условий содержания.

Заключенный сможет подать административный иск в ближайший районный суд, например, на плохое питание

"Предоставление отдельным лицам незаконных привилегий и льгот по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или по иным обстоятельствам также может свидетельствовать о нарушении условий принудительного содержания", - говорится в документе.

Дополнительные блага возможны только в рамках установленных норм. Нельзя передавать передач больше, чем положено, нельзя тратить больше, чем положено. В следственных изоляторах есть официальные дополнительные услуги, например, можно заказать обед из предложенного меню. И тому подобное. Но каких-то спецпредложений для богатых быть не может.

Фото: depositphotos.com
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В целом документ детально прописывает, как заключенный может защищать свои права и, главное, что именно можно защищать. Понятно, что заключенные ограничены в некоторых правах, но они вовсе не лишены всего на свете. Государство гарантирует им определенные условия содержания, и у людей за решеткой есть свои права. Если руководство колонии нарушает права заключенных, сидельцы могут подать в суд на граждан начальников. Обжаловать можно бытовые условия, плохое питание и другие недостатки.

Как поясняет Верховный суд, заключенные вправе подать административный иск и судиться по процедуре, прописанной в Кодексе административного судопроизводства. Напомним, этот кодекс прописывает порядок рассмотрения споров гражданина с государственными инстанциями. Претензии заключенных к условиям содержания - тот самый случай. Подать административный иск можно будет в районный суд, на территории которого расположена колония.

"Разъяснения Верховного суда позволят усилить контроль за условиями в местах принудительного содержания", - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В административных спорах одна из проблем - стороны неравны. Особенно в спорах заключенных с начальством. Как сидельцу собрать доказательства, что условия плохи? В постановлении сказано, суды смогут сами истребовать доказательства и назначать экспертизы.

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