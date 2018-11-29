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Рубрика: Власть

В Совфеде оценили намерение Украины попросить закрыть Босфорский пролив

В Совете Федерации прокомментировали заявление командующего Военно-морскими силами Украины о том, что Киев попросит Анкару закрыть Босфорский пролив из-за России.

По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, для исполнения этой доктрины нет оснований. Джабаров напомнил о том, что есть Конвенция Монтрё 1936 года. Этот документ о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. Как отметили в Совфеде, конвенция предусматривает, что Турция имеет право закрыть их - в том случае, если есть воюющие страны, которые пытаются пройти через этот пролив.

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- Мы с Украиной не воюем, Украина нам войну не объявляла. То, что она ввела военное положение, - это ее внутреннее дело. Никаких оснований для исполнения этой доктрины нет абсолютно, - цитирует RT заявление Джабарова.

В минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" зашли в территориальные воды России в Черном море и направились к Крымскому мосту. Накануне Владимир Путин прокомментировал инцидент в Керченском проливе. Президент назвал случившееся провокацией, организованной в преддверии выборов на Украине. Также Путин отметил, что киевским властям все сходит с рук.

Тем временем, на Украине вступил в силу закон о введении военного положения в десяти регионах страны. Документ также предусматривает возможность ограничения конституционных прав граждан.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Провокация Украины в Керченском проливе Отношения России и Украины
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