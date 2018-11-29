Зурабишвили побеждает на выборах в Грузии

На выборах президента Грузии побеждает независимый кандидат Саломе Зурабишвили после подсчета 99,7 процента голосов избирателей. За нее проголосовали 59,55 процента местного электората. Данные приводятся на официальном сайте Центральной избирательной комиссии страны.

По последней информации, Зурабишвили поддержали 1,14 миллиона человек. Ее соперник от бывшей партии власти "Единое национальное движение" Григол Вашадзе набрал 778 тысяч голосов. Это около 40,45 процента избирателей.

Напомним, что граждане Грузии выбирали лидера страны 28 октября. Однако на первом этапе голосования ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов. В этой связи был объявлен второй тур, в который вышли Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе.

Примечательно, что это были последние прямые выборы в стране. С 2023 года руководителя Грузии будут избирать 300 делегатов.