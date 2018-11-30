Лукашенко потребовал большей отдачи и эффективности в льняной отрасли

Беларусь, которая устойчиво входит в тройку европейских стран по выращиванию льна, по мнению Александра Лукашенко, в течение ближайших лет способна сделать эту отрасль в два раза более эффективной. Об этом он заявил 30 ноября, посещая Оршанский льнокомбинат.

Как доложили главе государства, первую строчку рейтинга в отрасли занимает Франция, Беларусь находится примерно на второй-третьей позиции. Это хорошо, что на рынке все меньше конкурентов, одобрительно заметил белорусский руководитель. "Поэтому надо возделывать свой лен, чтобы не закупать часть сырья по импорту. Эта отрасль в течение трех лет должна быть минимум в два раза эффективнее. И мы это можем сделать, если бы у нас правительство работало как следует", - не без нотки упрека добавил он.

Президент при посещении предприятия высказал долю критики и в адрес руководства АПК, губернаторов "за недостаточные объемы получаемого отечественного льняного сырья, а также зачастую и его качество". Дело в том, что на модернизированном Оршанском комбинате остаются незагруженными около трети мощностей, а часть льноволокна для переработки приходится закупать за рубежом, например, в той же Франции.

Естественно, все это сказывается на цене конечной продукции и эффективности предприятия в целом. По словам вице-премьера Михаила Русого и губернаторов, в планы по льну в текущем году вмешались неблагоприятные погодные условия. Однако любые оправдания Лукашенко, как правило, оценивает всегда с большой осторожностью. И на этот раз он дал понять, что недопустимо пенять лишь на этот фактор, указав на недоработки и в прошлые годы.

"Нам нужен не только госзаказ, нам нужно эффективное производство", - твердо указал белорусский лидер, и его заверили, что в целом лен - рентабельная культура, на которой можно зарабатывать, и для этого в стране уже многое сделано. Президенту доложили о модернизации льнокомбината и вложенных в него инвестициях. В результате принятых мер уже вырос объем экспорта, расширилась его география, увеличились выручка и зарплаты работников.

Предприятие обеспечивает своевременные расчеты по взятым на себя кредитным обязательствам. Лукашенко особо обратил внимание, что и непосредственно сельхозпроизводители должны ощущать рост эффективности и получать прибыль. В этом плане комбинат уже на протяжении нескольких лет поэтапно повышает закупочные цены на сырье и готов на новые существенные шаги, чтобы заинтересовать сельчан.

Глава государства, не изменяя своим привычкам, ознакомился с производством, прошел по цехам и пообщался с работниками предприятия, осмотрел образцы выпускаемой продукции.