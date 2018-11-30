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30.11.2018 17:05
Рубрика: Легковые авто

Первые тесты беспилотных автомобилей начнутся на М-11

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

Тестирование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования начнется на трассе М-11. Как сообщил ТАСС со ссылкой на одного из руководителей рабочей группы НТИ "Автонет" Александра Гурко, испытания начнутся весной 2019 года.

Фото: Татьяна Макеева/ТАСС
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На платной трассе М-11 выбрана 15-километровая зона, где будут ездить беспилотники. В декабре этого года инноваторы создадут проект предстоящего эксперимента, а само тестирование начнется через 4-5 месяцев. Ранее такое поручение давал премьер-министр Дмитрий Медведев. В минувший понедельник соответствующее постановление правительства было официально опубликовано

Эксперты, опрошенные "РГ", также рассматривали М11 как идеальный полигон для подобных испытаний. По предварительным данным, интерес к испытаниям высказали ведущие отечественные автопроизводители "ГАЗ", "КамАЗ" и "АвтоВАЗ". Скорее всего, в тестах примут участие Volvo и Scania.