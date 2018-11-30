В Москве канатная дорога открылась после кибератаки

Московская канатная дорога снова открылась после недавней кибератаки на сервер. О восстановлении работы сообщили в пресс-службе новой транспортной системы столицы.

Сегодня канатка в Лужниках приняла первых пассажиров в 12 часов. Работать она будет до 20 часов. Этот график сохранится до 24 декабря. Потом его могут изменить.

Запустить фуникулеры снова решили после того, как вчера технические специалисты провели полную диагностику системы. Приборы подтвердили, что безопасности пассажиров ничто не угрожает.

Ранее "РГ" сообщала о прекращении работы канатки на третий день после официального открытия. Как выяснилось, причиной сбоя стала кибератака. После этого было принято решение усилить системы безопасности дороги.