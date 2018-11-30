Задержанных у Крыма украинских моряков переводят в Москву

Все 24 украинских моряка, задержанные в районе Керченского пролива, переведены в Москву. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.

"Всех моряков украинских перевели в Москву, - приводит ТАСС ее слова. - Ни одного моряка в СИЗО Симферополя не осталось".

Лубина добавили, что создана "большая группа из московских следователей, из наших следователей", которые будут вести дела задержанных. Жалоб от моряков омбудсмену не поступало, отметила она.

24 гражданина Украины арестованы до 25 января. Их подозревает в нарушении государственной границы РФ. Украинцам грозит до шести лет тюрьмы.