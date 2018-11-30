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30.11.2018 10:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержанных у Крыма украинских моряков переводят в Москву

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Все 24 украинских моряка, задержанные в районе Керченского пролива, переведены в Москву. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.

Фото: depositphotos.com
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"Всех моряков украинских перевели в Москву, - приводит ТАСС ее слова. - Ни одного моряка в СИЗО Симферополя не осталось".

Лубина добавили, что создана "большая группа из московских следователей, из наших следователей", которые будут вести дела задержанных.  Жалоб от моряков омбудсмену не поступало, отметила она.

24 гражданина Украины арестованы до 25 января. Их подозревает в нарушении государственной границы РФ. Украинцам грозит до шести лет тюрьмы.

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