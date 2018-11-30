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30.11.2018 12:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Кубани решили поощрить раненых сотрудников Росгвардии

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Руководство Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю будет ходатайствовать о поощрении сотрудников, которые пострадали в результате вооруженного нападения в Краснодаре.

- В настоящее время готовятся все необходимые документы с ходатайством поощрить сотрудников за грамотные и решительные действия при исполнении служебных обязанностей и недопущении пострадавших среди гражданского населения, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ведомства.

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Напомним, 29 ноября экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Краснодаре на улице Гагарина. На сотрудников Росгвардии напал неизвестный и открыл по ним стрельбу, предположительно, из пистолета. Раненые сотрудники нейтрализовали нападавшего.

Младший сержант 1997 года рождения получил ранение в область головы. Он прооперирован и находится в тяжелом состоянии в больнице. Врачи продолжают борьбу за его жизнь.

Второй пострадавший - прапорщик 1978 года рождения - с ранением предплечья был доставлен в больницу скорой медицинской помощи. Его жизни ничего не угрожает.

Сейчас личный состав Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю сдает кровь для коллеги. "Мы посчитали своим долгом оказать помощь пострадавшему товарищу", - сказал корреспонденту "РГ" один из бойцов.

Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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