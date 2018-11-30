Сенаторы обсудят последствия инцидента в Керченском проливе

Комитет Совета Федерации по международным делам обсудит 3 декабря обстоятельства и последствия инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Согласно повестке заседания комитета на этот день, вторым значится вопрос "О ситуации в районе Керченского пролива и международно-правовых аспектах украинской вооруженной провокации 25 ноября 2018 года".

Докладчиком по этому вопросу выступит статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. В обсуждении также примет участие представитель управления пограничной службы ФСБ России.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы обратятся "в международные организации, чтобы обратить внимание на ущемление прав граждан Украины в связи с военным положением", введенным властями Украины после инцидента в Керченском проливе. Глава верхней палаты пояснила, что сенаторов волнует положение русскоязычных граждан Украины, которые преимущественно проживают в тех областях, на которые распространяется режим военного положения и где киевские власти пользуются наименьшей поддержкой. Если проект такого обращения будет разработан, оно может быть принято на пленарном заседании 5 декабря.