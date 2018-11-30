В Крыму прокомментировали запрет на въезд мужчинам из РФ на Украину

В Крыму считают запрет Украины на въезд в страну мужчин России в возрасте от 16 до 60 лет грубым нарушением прав человека. Об этом "РГ" заявил председатель комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

- Это грубое нарушение прав человека и всех демократических принципов, - считает Юрий Гемпель. - Понятно, что невозможно такими драконовскими методами разорвать все родственные связи россиян и украинцев. А что касается иностранных граждан, которые не смогут проехать через пункты пропуска на границе с Украиной - то они уже давно через Украину не ездят, пользуясь аэропортом Симферополь и приезжая через Москву или Санкт-Петербург. Они стараются миновать территорию Украины как прокаженную.

Гемпель считает, что введенный Украиной запрет на въезд иностранцев не повлияет на турпоток на полуостров.

- Наших друзей в Европе становится все больше и больше, - констатирует Гемпель. - И постоянные визиты европейских политиков и депутатов в Крым подтверждают это.

В то же время, как считает Гемпель, после введения военного положения в части областей Украины поток крымчан, желающих совершить поездку в соседнюю страну, резко снизится.

Напомним, Украина запретила въезд в страну гражданам России мужского пола от 16 до 60 лет в связи с введенным военным положением.