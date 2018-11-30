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30.11.2018 13:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму прокомментировали запрет на въезд мужчинам из РФ на Украину

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму считают запрет Украины на въезд в страну мужчин России в возрасте от 16 до 60 лет грубым нарушением прав человека. Об этом "РГ" заявил председатель комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Военное положение на Украине не повлияло на трафик на границе с Крымом

- Это грубое нарушение прав человека и всех демократических принципов, - считает Юрий Гемпель. - Понятно, что невозможно такими драконовскими методами разорвать все родственные связи россиян и украинцев. А что касается иностранных граждан, которые не смогут проехать через пункты пропуска на границе с Украиной - то они уже давно через Украину не ездят, пользуясь аэропортом Симферополь и приезжая через Москву или Санкт-Петербург. Они стараются миновать территорию Украины как прокаженную.

Гемпель считает, что введенный Украиной запрет на въезд иностранцев не повлияет на турпоток на полуостров.

- Наших друзей в Европе становится все больше и больше, - констатирует Гемпель. - И постоянные визиты европейских политиков и депутатов в Крым подтверждают это.

Фото: depositphotos.com
В Крыму дали оценку запрету на посещение иностранцами полуострова

В то же время, как считает Гемпель, после введения военного положения в части областей Украины поток крымчан, желающих совершить поездку в соседнюю страну, резко снизится.

Напомним, Украина запретила въезд в страну гражданам России мужского пола от 16 до 60 лет в связи с введенным военным положением.

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