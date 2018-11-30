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30.11.2018 19:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале задержан предполагаемый виновник ДТП с пятью погибшими

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Полиция задержала предполагаемого виновника массового ДТП на трассе Екатеринбург - Челябинск, в котором погибли пять человек. Это 23-летний водитель большегруза Volvo, который в условиях снегопада допустил выезд прицепа на встречную полосу, сообщили в пятницу в ГУ МВД региона.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга
В Екатеринбурге девять человек пострадали в ДТП с автобусом и фурой

- 1 декабря следствие планирует предъявить задержанному обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Готовится ходатайство в Каслинский городской суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уже сообщала "РГ", столкновение трех грузовиков и одного легкового автомобиля произошло вчера около 11 часов ночи на 108 километре автодороги подъезд к городу Екатеринбургу. 23-летний водитель грузовика Volvo допустил выезд прицепа на встречную полосу и совершил столкновение с манипулятором Tata. После этого прицеп столкнулся с Land Rover и грузовой "Газелью".

В аварии погибли 58-летний водитель Land Rover и три его пассажира в возрасте 21, 31 и 56 лет - все жители Челябинска. Кроме того, погиб водитель Tata, личность которого пока не установлена. Водитель "Газели" из Свердловской области получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

Расследование уголовного дела взял под личный контроль начальника Главного следственного управления ГУ МВД по Челябинской области, отметили в ведомстве.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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