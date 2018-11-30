Росстандарт объявил об отзыве Tiggo3 и снял запрет на продажи модели

Росстандарт объявил о предстоящем отзыве на ремонтные работы 2730 автомобилей Chery Tiggo3, выпущенных с 9 января 2018 года.

Как ранее сообщала "РГ", по результатам краш-теста в Центре испытаний "НАМИ" к Chery Tiggo3 возникли претензии по безопасности стекол и качеству аварийной связи, компания получила предписание о приостановке продаж этих автомобилей (независимо от места их производства) и устранении нарушений, а также о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда.

Дистрибьютор Chery ("Чери Автомобили Рус") выполнил все предписания, по остальным Tiggo3 (кроме 2,7 тысячи подлежащих отзыву) представил материалы, подтверждающие их соответствие требованиям техрегламента "О безопасности колесных транспортных средств". В связи с этим в отношении автомобилей этой модели, не подлежащих отзыву, требование о приостановке реализации отменено, сообщает Росстандарт.

Сейчас "Чери Автомобили Рус" исследует выявленную неисправность системы вызова экстренных оперативных служб, чтобы провести работы по устранению нарушений, до этого владельцам подлежащих отзыву автомобилей Росстандарт рекомендует ограничить их эксплуатацию. Список VIN-номеров таких машин можно узнать на сайте ведомства.

Результаты испытаний Chery Tiggo3 и работы по устранению выявленных нарушений будут учтены при оценке соответствия (оформление "Одобрения типа транспортного средства") новых типов и моделей автомобилей этого бренда, сообщает Росстандарт.