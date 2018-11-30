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Вдова Игоря Талькова отреагировала на задержание сына полицией

Новости
    30.11.2018, 18:20
Текст:   Олег Усков
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Татьяна Талькова, вдова певца и актера Игоря Талькова, застреленного в 1991 году, отреагировала на сообщения СМИ и информационных агентств о задержании сына, Игоря Талькова-младшего.

Ранее сегодня появились сведения, что 37-летний Игорь Игоревич Тальков был задержан за пьяное вождение. Причем - повторно.

"Я не буду комментировать это. Ничего его не задержали. Все это полная ерунда. Все, извините. Спасибо за участие", - дословно приводит KP.RU комментарий Татьяны.

Фото: instagram.com/bitva_extrasensov_tnt
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Отметим, что перед этим сам участник предполагаемого инцидента факт общения с правоохранителями отрицать не стал. Подтвердив и отказ от медицинского освидетельствования при задержании, поясняя, что отказался он из принципа.

Тальков-младший родился в 1981 году в Москве. С Татьяной Тальков-старший познакомился на ТВ за два года до этого, когда она участвовала в массовке телеконкурса "А ну-ка, девушки", где Игорь Тальков-старший выступал как музыкант.

После смерти мужа Татьяна по приглашению Станислава Говорухина устроилась на "Мосфильм", где как помощник режиссера участвовала, в частности, в работе над картинами "Стиляги" и "Обитаемый остров".

Перед этим сообщалось, что дело об убийстве Талькова-старшего было возобновлено.

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