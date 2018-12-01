12 компаний изменили цены на автомобили в России

С 16 по 30 ноября 2018 года 12 компаний, которые официально представлены в нашей стране, изменили цены на автомобили в России.

Так, сразу 13 моделей Lexus прибавили в цене от 26 до 77 тысяч рублей.

У Mercedes-Benz подорожали две модели - пикап X-Klasse и внедорожник G-Klasse (от 70 до 105 тысяч рублей).

Особое исполнение получил кроссовер Suzuki SX4 - он оценивается в 1,334 млн рублей (+5%). Кроме того, Geely вернула на рынок люксовую комплектацию Emgrand 7 стоимостью 969 990 рублей (+10%).

Некоторые компании добавили новые версии своих моделей, в результате изменились и цены.

Например, у Audi появился седан A6 ограниченной серии за 5 185 000 рублей, из-за чего максимальная цена модели увеличилась на 45%. То же самой произошло с кроссовером Q7: в версии Carbon Edition за него придется заплатить 5 755 000 рублей (+10%).

В то же время, как сообщает "Автостат", были и те производители, которые снизили цены. Так, в ноябре китайские Chery Tiggo 2 и Tiggo 5 в отдельных комплектациях подешевели на 55 - 80 тысяч рублей.

Средневзвешенные цены на новые легковые автомобили в России выросли в январе-июне 2018 года на 3,5%. По итогам года цены могут увеличится на 7%.

В середине ноября сообщалось, что 26 компаний изменили цены на машины в России.

Напомним, эксперты "РГ" предположили, что рост цен на автомобили продолжится. По их общему мнению, это связано не столько с валютными колебаниями, сколько с грядущим ростом НДС.