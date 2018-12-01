Беспилотным машинам разрешили ездить в Москве и Татарстане

Правительство РФ разрешило С 1 декабря 2018 года по 1 марта 2022 года выезд беспилотных автомобилей на дороги общего пользования в Москве и Татарстане в рамках эксперимента.

В конце ноября глава кабинета министров подписал постановление правительства о проведении такого эксперимента. Он направлен на развитие сервисных телематических платформ, платформ "взаимодействия для совместного пользования" и других платформенных решений в сфере "подключённые автомобили" в рамках Национальной технологической инициативы "Автонет".

Кроме того, что в Татарстане и Москве могут пройти такие испытания, но и на трассе М-11 "Москва-Санкт-Петербург", подтвердили "РГ" в Автодоре. Там уже выбран 15 километровый отрезок для тестовой зоны для электрического транспорта на высокоскоростной магистрали.

Сейчас практически все автопроизводители проявили интерес участвовать в этом эксперименте: КАМАЗ, "Скания", "Вольво", АвтоВАЗ, ГАЗ, др. В первую очередь будут тестироваться технологии V2X и различные коммуникационные технологии.