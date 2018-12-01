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01.12.2018 10:35
Рубрика: Авто

Беспилотным машинам разрешили ездить в Москве и Татарстане

Текст: Татьяна Шадрина
Правительство РФ разрешило С 1 декабря 2018 года по 1 марта 2022 года выезд беспилотных автомобилей на дороги общего пользования в Москве и Татарстане в рамках эксперимента.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В конце ноября глава кабинета министров подписал постановление правительства о проведении такого эксперимента. Он направлен на развитие сервисных телематических платформ, платформ "взаимодействия для совместного пользования" и других платформенных решений в сфере "подключённые автомобили" в рамках Национальной технологической инициативы "Автонет".

Фото: depositphotos.com
На трассе Москва-Питер временно появился бесплатный участок

Кроме того, что в Татарстане и Москве могут пройти такие испытания, но и на трассе М-11 "Москва-Санкт-Петербург", подтвердили "РГ" в Автодоре. Там уже выбран 15 километровый отрезок для тестовой зоны для электрического транспорта на высокоскоростной магистрали.

Сейчас практически все автопроизводители проявили интерес участвовать в этом эксперименте: КАМАЗ, "Скания", "Вольво", АвтоВАЗ, ГАЗ, др. В первую очередь будут тестироваться технологии V2X и различные коммуникационные технологии.