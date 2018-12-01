Фото: Украинцы стали бросать свои иномарки на границе

Украинские СМИ распространили снимки "кладбища евроблях" - автомобильной стоянки на границе Венгрии и Закарпатской области. По данным портала "Мукачево", жители Незалежной якобы стали чаще оставлять здесь только что приобретенные иномарки из-за ужесточения процедуры их регистрации на родине.

Речь идет о парковке у кафе Hatar рядом с КПП "Лужанка - Берегшурань" с венгерской стороны. Здесь и прежде было немало автомобилей с венгерскими, польскими и немецкими номерами (евробляхами, как их называют на Украине). Однако в последнее время, утверждают журналисты, число легковушек значительно выросло - практически до сотни.

- Машины у кафе или просто в поле водители оставляют давно. Обычно на несколько дней. Например, если с документами не все в порядке. Но некоторые, вижу, стоят годами. Их разбирают на запчасти. Кто это делает неизвестно - возможно местные. Но стоянка нелегальная, поэтому никто не следит, - приводит портал слова перевозчика Иштвана, которому часто приходится пересекать границу на этом КПП.

Украинские СМИ тему подхватили, украсив тексты скандальными заголовками. В частности, портал Autoconsulting озаглавил заметку о прикордонной стоянке "Евробляхеры" начали выбрасывать свои автомобили". Действительно, в некоторых случаях украинцам стало невыгодно завозить машины из Европы. После принятия соответствующих законов их в обязательном порядке придется растаможивать - уже через 5-10 дней. В итоге купленные за бесценок старые, битые и даже поломанные иномарки становятся в разы дороже.

Впрочем, "кладбища евроблях" на границе Украины появлялись и прежде. Так, портал Autocentre еще летом писал о свалке легковушек рядом с КПП в польском селе Гребенне. Однако тогда стоянку брошенных машин объясняли тем, что их просто не довозили до места назначения из-за поломок - в столь плачевном состоянии зачастую эти автомобили приобретали в Польше.