Пострадавший журналист RT France рассказал подробности инцидента

Корреспондент RT France Люка Леже, который получил ранение в Париже во время трансляции о столкновениях протестующих с полицией, рассказал подробности инцидента.

По словам журналиста, его задело осколком гранаты. "Удар был очень сильным, я сразу понял, что это была граната, прямой огонь", - сообщил Леже, слова которого цитирует RT.

Корреспондент считает, что попавший в него осклок прилетел со стороны сотрудников сил специального назначения, работающих в районе протестов.

Напомним, что в субботу в центре Парижа снова, как и неделю тому назад, происходят стычки между полицией и "желтыми жилетами", которые объявили 1 декабря третьим по счету днем общенациональных действий против роста цена на автомобильное топливо и, в более широком смысле, против снижения покупательной способности граждан.

При этом премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что ранее принятые по бензину и дизелю решения пересматриваться не будут.