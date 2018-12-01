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01.12.2018 20:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин объяснил Меркель и Макрону ситуацию в Черном море

Текст: Татьяна Замахина (Буэнос-Айрес)

Президент РФ Владимир Путин дал исчерпывающие разъяснения по инциденту в Керченском проливе на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также с президентом Франции Эманнюэлем Макроном. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

С Макроном Путин встретился накануне, а с встреча с Меркель прошла в субботу в формате делового завтрака.

Песков сообщил, что и Меркель, и Макрон интересовались у Путина, что необходимо предпринять для освобождения задержанных моряков и каковы перспективы в отношении этих людей. По его словам, президент РФ рассказал все "схематично” и подробно.

Фото: РИА Новости
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Меркель, по словам Пескова, заявила о своем желании способствовать разрешению этой ситуации. При этом о посредничестве речь не шла, уточнил Песков.

- Вряд ли оно возможно, потому что здесь идет речь о нарушении государственных границ, о судебном разбирательстве, о следственных действиях, которые ведутся в отношении нарушителей, - пояснил он, - поэтому нельзя говорить о каком-то посредничестве.

Однако представитель Кремля отметил желание собеседников Путина способствовать разрешению этой ситуации.

- При том что все они слышат слова президента, о том, что это провокация, спровоцированная и обусловленная электоральной ситуацией, предвыборной ситуацией на Украине, - пояснил Песков.

Он особо подчеркнул, что моряки не являются "пленными". Это именно "украинские военнослужащие, которые пересекли государственную границу Российской Федерации и еще в российских водах там хулиганили".

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