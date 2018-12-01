Путин позавтракал с Меркель в Буэнос-Айресе

Президент РФ Владимир Путин начал второй день пребывания в Буэнос-Айресе. Первым пунктом программы стал рабочий завтрак с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Российский лидер принимал собеседницу в отеле Alvear Palace, где он остановился.

Поприветствовав коллегу, Путин пригласил ее к столу и поинтересовался дальнейшими планами в рамках саммита G20, в котором накануне принял участие.

Беседовали лидеры уже без прессы.

Накануне они уже коротко пообщались на церемонии совместного фотографирования в театре "Колон", где состоялся торжественный концерт в честь открытия саммита "группы двадцати".

У президента РФ запланировано участие в двух заседаниях "двадцатки" и ряд рабочих встреч с лидерами.

Канцлер Германии ранее прилетела на саммит G20 в Аргентину регулярным пассажирским рейсом из Мадрида, после того как немецкий "борт номер один" из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Европу.