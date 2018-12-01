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01.12.2018 15:59
Рубрика: Власть

Путин позавтракал с Меркель в Буэнос-Айресе

Текст: Татьяна Замахина (Буэнос-Айрес)
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин начал второй день пребывания в Буэнос-Айресе. Первым пунктом программы стал рабочий завтрак с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Фото: REUTERS/Martin Acosta
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Российский лидер принимал собеседницу в отеле Alvear Palace, где он остановился.

Поприветствовав коллегу, Путин пригласил ее к столу и поинтересовался дальнейшими планами в рамках саммита G20, в котором накануне принял участие.

Беседовали лидеры уже без прессы.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Накануне они уже коротко пообщались на церемонии совместного фотографирования в театре "Колон", где состоялся торжественный концерт в честь открытия саммита "группы двадцати".

У президента РФ запланировано участие в двух заседаниях "двадцатки" и ряд рабочих встреч с лидерами.

Канцлер Германии ранее прилетела на саммит G20 в Аргентину регулярным пассажирским рейсом из Мадрида, после того как немецкий "борт номер один" из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Европу.

Власть Работа власти Президент Саммит G20 в Аргентине
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