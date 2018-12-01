Путин разъяснил на полях G20 инцидент в Керченском проливе

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с коллегами на полях саммита G20 в Аргентине дал исчерпывающие разъяснения по поводу инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин при объяснении своим собеседникам произошедшего нарисовал соответствующую схему.

Кроме того, как сообщил Песков, на встрече с Путиным "Меркель говорила о своем желании способствовать разрешению этой ситуации". При этом представитель Кремля подчеркнул, что слово "посредничество" не произносилось.

Также Песков отметил, что Меркель и Путин "очень подробно говорили по сирийским делам".