Создатель "Ласкового мая" будет продюсировать 16-летнюю дочь Осина

55-летний российский политик, певец и продюсер, создатель проекта "Ласковый май" Андрей Разин займется карьерой шестнадцатилетней дочери скончавшегося 17 ноября от остановки сердца Евгения Осина Агнии.

Разин - друг семьи Осиных. Он же оплатил похороны Евгения. И намерен помогать Осиным и далее. В частности - с карьерой девушки, к которой перешли права на произведения отца. О чем продюсер рассказал в интервью KP.RU.

По словам Разина, мало того, что Агния является правообладателем всех песен и собственником всех клипов Осина "и всего остального", девушка еще и явно талантлива. И в связи с этим "скоро вся страна будет ее лицезреть", - заверил продюсер.

"У нее хороший тембр, Женина мягкость в голосе, все у нее есть. Впереди у нее большая карьера и огромное будущее", - сообщил Разин. Скромно добавляя: "Буду опекать во всем. За нее взялся лучший продюсер СССР, лучший продюсер столетия".

Андрей сообщил, что "уже всё сделал". А именно: у Агнии "будет приличная зарплата, гонорары". Она станет участницей тура "30 лет вместе", где примут участие Наталья Гулькина, группы "Фристайл", "Мечтать" и "Ласковый май" - "в полном составе". Агния станет специальным гостем тура - со своей программой. Ожидаются 58 концертов по всей стране, тур намечен на следующий год.

Плюс Агния Осина дебютирует и на экранах - в художественном фильме "Ласковый май", где сыграть певицу Наталью Грозовскую, которая пришла в группу в возрасте семнадцати лет.

"Агния будет самая успешная, самая независимая, самая богатая, самая талантливая девочка нашей страны", - пообещал Разин.

Агния - дочь Осина от второй жены, Натальи Черемисиной, работницы банка, которая ушла к Осину от первого мужа - преподавателя испанского языка. Поженились в 2000 году. 31 января 2002 года родилась Агния. Через несколько лет супруги расстались.

В 2010-м, чтобы видеться с дочерью, Осин устроился работать учителем музыки в школу, где под его руководством была создана группа "Фишки", солисткой которой стала Агния.