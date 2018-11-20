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Видео: в Москве похоронили певца Евгения Осина

Новости
    20.11.2018, 16:07
Текст:   Олег Усков

Некогда популярный советский, российский музыкант, певец и автор песен Евгений Осин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее сообщалось, что все траурные церемонии оплатил создатель проекта "Ласковый май", продюсер Андрей Разин.

Как передает РЕН ТВ, на похоронах Осина присутствовали друзья, коллеги и поклонники исполнителя: телеведущая Дана Борисова, поэт Александр Шаганов, актер Алексей Крылов, певец Марат Крымов, бывший участник проекта "На-На" Владимир Левкин с женой, композитор Александр Добрынин, певица Юлия Беретта.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Дочь Евгения Агния прочла у гроба свои стихи. Разин, который сотрудничал с покойным, положил в гроб музыканта пластинку с альбомом группы Осина "Авалон".

Евгений Осин скончался 17 ноября в Москве на 55-м году жизни. Тело музыканта обнаружила в его квартире младшая сестра.

Причина смерти - алкоголизм, у певца не выдержало сердце.

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