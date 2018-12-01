Загадочная Lada Van: все версии о новинке АвтоВАЗа

АвтоВАЗ вновь расширит модельный ряд. В заявке на специальный инвестиционный контракт, который автогигант вместе с партнерами по альянсу Renault, Nissan и Mitsubishi намерен подписать с правительством России, значится неизвестная модель Lada Van. Автокомпания раскрывать детали традиционно не спешит, а потому СМИ приходится строить собственные версии о том, что за машина может скрываться под таким названием.

По данным издания "Ведомости", первым сообщившего о новинке, речь идет о новой модификации Lada Largus. Причем, не пассажирской его версии, а грузовой, о чем, собственно, говорит и название - Van, которое дословно переводится с английского как "фургон". Впрочем, в обиходе "вэнами" у нас называют и универсалы с микроавтобусами - в общем, самые разные автомобили с вместительным кузовом.

Lada Largus в России выпускается в нескольких вариациях - кроме вышеназванного фургона, это 5- и 7-местные универсалы, а также приподнятая кросс-версия. Об обновлении этой модели ее многочисленные поклонники мечтают уже давно. Напомним, машина, которая вышла на наш рынок в 2012 году, представляет собой перелицованный вариант Renault (Dacia) Logan MSV первого поколения, появившегося в 2006-м. Французы в 2013-м предложили публике вторую генерацию автомобиля, однако Largus остался прежним и на фоне нынешней линейки Lada выглядит весьма архаично.

Новый Dacia (Renault) Logan MSV. Фото: Пресс-служба Renault.

"Lada Largus показывает хорошие результаты, а это говорит о том, что у модели хорошее будущее", - сообщил на пресс-конференции в рамках ММАС-2018 президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис, отвечая на вопрос корреспондента "РГ" о судьбе модели. Однако говорить о конкретных сроках рестайлинга машины и тем более смены поколений топ-менеджер не стал. Поэтому можно предположить, что Lada Van окажется копией второго поколения Logan MSV.

Однако в этом случае АвтоВАЗ вряд ли решился бы на смену названия модели, если, конечно, компания не планирует предлагать сразу две генерации популярного Largus одновременно. Поэтому более правдоподобной является версия с выходом на наш рынок перелицованного Renault Lodgy. Этот компактвэн французский производитель называл заменой Logan MSV, но на практике они прекрасно сочетаются вместе. Например, на украинском рынке представлены обе модели. Универсал продается по цене от 378 900 гривен, компактвэн - от 458 900.

Renault Lodgy. Фото: Андрей Полухин / РГ.

Впрочем, у Logan MSV есть и еще один ближайший "родственник", построенный на той же платформе B0, и его тоже можно назвать "вэном" - Renault Dokker. Если продолжить сравнение цен в соседнем государстве, то за этот "каблучок" дилеры просят минимум 399 100 гривен. В России он представлен в двух версиях. Гражданская пятиместная стоит от 889 000 рублей, а грузовая, которая носит название - внимание! - Dokker Van, от 894 000 рублей.

Отметим, что источники Drom.ru предположили, что Lada Van - это и есть "каблучок" Dokker с измененным дизайном в Х-стиле. При этом, по данным портала, судьба старого доброго Largus оказалась под вопросом. По некоторым предположениям, машины будут выпускаться параллельно, по другим - новинка окончательно заменит Largus на российском рынке.

Renault Dokker. Фото: Пресс-служба Renault.

Ну и добавим совсем уж неправдоподобную, хотя и красивую версию. Под наименованием Lada Van у нас могут выпустить мультивэн Nissan NV200, который строится на той же самой "тележке" и продается в Европе. Кстати, перелицованный автомобиль выпускает и Mitsubishi - под легендарным названием Delica только с индексом D:3.

В общем, вариантов много. Будем верить, что АвтоВАЗ выбрал из них оптимальный.