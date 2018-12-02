Как правильно эксплуатировать дизельный автомобиль зимой

С установлением минусовой температуры многие владельцы дизельных машин сталкиваются с проблемой "холодного" пуска силовых агрегатов. Чаще всего сложности возникают утром у тех водителей, чьи машины "переночевали" на морозе. Общая рекомендация таким автомобилистам следующая - проверьте состояние аккумулятора и свечей зажигания, а также убедитесь, что в бак залита "зимняя" солярка. Ведь не секрет, что летнее дизтопливо, в состав которого входит парафин, в морозы кристаллизуется, и солярка превращается в своего рода "кисель", который забивает фильтры, трубопроводы и насос высокого давления.

Что делать, если дизельное топливо замерзло

Если вы обнаружили проблему в гараже или автомобиль находится недалеко от электророзетки, то имеет смысл воспользоваться парогенератором или даже обычным феном. С их помощью можно отогреть топливный фильтр, который, как правило, является главной причиной того, что замерзшее топливо не поступает в двигатель. Ваша задача нагреть фильтр, тем самым растопив парафины, которые блокируют подачу топлива. Возможен и еще один вариант - попросту заменить топливный фильтр. Отсюда - хороший совет владельцам дизельных машин - возите с собой запасной элемент фильтрации, он может серьезно помочь в подобной ситуации.

В походных условиях (читай - за неимением нагревающих устройств) можно использовать для отогрева топливного фильтра кипяток и обычную тряпку. Льем кипяток на тряпку, которая удержит тепло в районе фильтра. Очень вероятно, что уже после нескольких минут таких манипуляций вам удастся завести ваш дизельный автомобиль.

Ситуация не сдвинулась с мертвой точки? В этом случае стоит залить в топливный бак так называемый антигель. После этого нужно прокачать топливо ручной помпой, если такая имеется в наличии. В интернете можно прочитать и следующий, на наш взгляд сомнительный совет, добавить в бак с замерзшей соляркой немного керосина или бензина. Такой брутальный рецепт подойдет, наверное, в случае с неприхотливыми грузовиками, а вот экспериментировать с турбодвигателями современных легковушек таким образом вряд ли стоит.

Потерпели фиаско и в этом случае? Как вариант - теперь можно воспользоваться сервисом "Отогрев автомобиля". Существует большое число контор, специалисты которых приедут по вашему вызову со своим оборудованием. В перечень их услуг входят также зарядка аккумуляторной батареи, прокаливание залитых свечей накаливания, удаление топлива из камер сгорания, отогрев выхлопной системы, отогрев дверей после мойки и компьютерная диагностика двигателя.

Как исключить проблемы с заводкой дизеля зимой

Действенная мера по поддержанию боеготовности вашего дизеля (особенно в северных регионах страны) - это система подогрева топлива. Речь прежде всего о специальных подогревателях, которые можно интегрировать в топливную систему автомобиля самостоятельно (нежелательно) или на сервисных станциях (предпочтительно). Поскольку самыми уязвимыми с точки зрения промерзания и влияния кристаллов парафина являются фильтр тонкой очистки, фильтр-сепаратор, топливопровод и топливный бак, именно к этим элементам можно присоединить проточный, бандажный или ленточный типы нагревателей. Чтобы искоренить проблему замерзания топлива на корню, необходимо использовать сразу несколько типов нагревателей, причем следует обратить внимание на продукцию известных брендов: Cummins Filtration, Mann+Hummel, Willibrоrd Losing.

Еще одна опция - установить на машину предпусковой подогреватель двигателя. Разные типы предпусковых подогревателей могут работать как на топливе, так и на электричестве. Жидкостные (бензиновые, дизельные) подогреватели оборудованы собственной камерой сгорания, топливным насосом, водяной помпой. Некоторые имеют еще и систему дистанционного пуска и блок управления вентилятором отопителя. Как правило, подогреватель встраивается в систему охлаждения между радиатором печки и рубашкой охлаждения двигателя, электрическая помпа осуществляет принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости.

Цены на установку таких устройств (их рынок практически монополизировали компаниями Webasto и Eberspacher) варьируются от 25 000 рублей до 80 000 рублей, не считая затрат на установку. Отечественные подогреватели (например, компании "Теплостар") обойдутся дешевле - вы сэкономите от 5 000 до 10 000 рублей.

Однако, какой бы предпусковой подогреватель вы ни приобрели, специалисты не рекомендуют устанавливать такие устройства самостоятельно. Дело в том, что процесс монтажа достаточно сложен. Он включает в себя сразу установку непосредственно нагревательного элемента, врезку в контур системы охлаждения двигателя, прокладку трубопроводов выхлопных газов от котла, укладку электрической части и подключение органов управления. Таким образом, даже на сервисе установка предпускового подогревателя занимает, как правило, полную рабочую смену.

Чего делать не следует

Запускать "спящий" дизель с помощью буксировки - довольно рискованное мероприятие. Дело в том, что в момент запуска угловое ускорение вращаемого маховика может оказаться заметно выше, чем при запуске дизеля стартером.

Привод ГРМ ременного типа у "легковушек" может перескочить через несколько зубьев или порваться. Если же в газораспределительном механизме установлена металлическая цепь, она может растянуться. Во всех случаях такая практика чревата нарушением правильного расположения элементов ГРМ и цилиндро-поршневой группы. В результате поршни могут "встретиться" с клапанами со всеми вытекающими последствиями.

Если же необходимость запуска двигателя "с толкача" - единственный выход, следует осуществлять его только на повышенных передачах (к примеру, на четвертой вместо третьей). Такой алгоритм хотя бы частично уменьшит ударные нагрузки на детали ГРМ.

Как ухаживать за дизельным двигателем

Распространенной ошибкой является несвоевременная замена масла в дизельном двигателе автомобиля. Дело в том, что в дизеле в процессе работы выделяется большое количество серы.

Как следствие, в таком моторе следует менять масло чаще, чем в бензиновом. Хотите продлить жизнь дизелю и упростить "холодные" пуски, меняйте масло каждые 7-8 тысяч км пробега, а не каждые 10-15 тысяч км., как у бензинового мотора. И, разумеется, "минералке" предпочтите полусинтетику, а еще лучше "синтетику".

Кроме того, во избежание проблем с пуском дизеля следует своевременно прочищать топливный насос и фильтр, а при их повреждении или сильном загрязнении, потребуется произвести замену всего компонента. При использовании некачественного топлива загрязнение топливопровода происходит достаточно быстро - уже через пару тысяч километров пробега.

Как правильно заводить дизельный мотор

Ключевым моментом при запуске дизеля играет температура в цилиндрах. Чтобы ее повысить, на таких моторах используются дополнительные свечи накаливания, заранее подогревающие камеру сгорания перед подачей воздуха и солярки. С учетом этого перед запуском дизельного двигателя необходимо прогреть цилиндры, активировав свечи.

Следует действовать по следующему алгоритму. Повернуть ключ в замке зажигания, дождаться, пока загорится, а затем потухнет индикатор работы свечей (в виде спирали).

Процедуру можно повторить несколько раз. Можно дождаться также характерного щелчка реле свечей накаливания, указывающий на их отключение. Только после этого следует заводить мотор.