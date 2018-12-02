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02.12.2018,  
10:58
Текст:  Антон Валагин

Полет бомбардировщика на вертолете сняли на видео

В Петербурге тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26 доставил бомбардировщик Су-24 в военно-исторический парк в Кронштадте. Видео редкой операции опубликовал телеканал "Звезда".

Фото: Телестудия Роскосмоса \ youtube.com
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Фронтовой бомбардировщик Су-24 совершил 60-километровый перелет с аэродрома Пушкин в музей под открытым небом Западного военного округа. Протяженность маршрута составила 60 километров.

- План полета был разработан с учетом требований безопасности. Для транспортировки на внешней подвеске нестандартного груза - такого, как самолет, ведущий себя неустойчиво в зависимости от внешних факторов, - были подобраны оптимальные скорости следования, - рассказал командир вертолета полковник Анатолий Кизьяков. Это уже второй для его экипажа рейс с самолетом на подвесе - ранее Ми-26 принес в Кронштадт истребитель Су-27.

Масса Су-24 - 12 тонн. Грузоподъемность Ми-26 - 20 тонн. За поведением груза в воздухе следили видеокамеры вертолета.

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Фото: Пресс-служба Северного флота
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