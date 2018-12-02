Ушаков назвал возможное место встречи Путина и Трампа

В Кремле сожалеют о том, что встречи президентов России и США не состоялись как в ноябре в Париже, так и в декабре в Буэнос-Айресе. Лидеры могут увидеться в июне на саммите G20 в Японии, но в Москве полагают, что важно было бы провести переговоры еще раньше.

"Мы согласовали время и место проведения и, в принципе, обговорили те вопросы, которые президенты, в первую очередь, могли бы обсудить", - сказал про отмененные переговоры глав двух держав на полях "двадцатки" помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1".

"Теперь снова предстоят переговоры с тем, чтобы подготовить эту встречу", - продолжил кремлевский чиновник.

В Москве готовились и к переговорам в Париже 11 ноября, и ко встрече 1 декабря. Но "ни первый, ни второй случай не были реализованы", - констатировал Ушаков. "И как вы знаете, не по нашей вине. Здесь мы можем только сожалеть", - добавил он.

На вопрос о том, возможны ли переговоры лидеров в будущем, помощник российского президента ответил, что да, конечно. "Если говорить о международных форумах, то, может быть, в июне на "двадцатке", - не исключил он. Саммит пройдет в Японии.

Впрочем, Ушаков считает, что "очень важно для нас и коллег найти какой-то вариант, чтобы встретиться до этого".

"Американцы подтвердили, что контакты прерывать нельзя, - также сказал представитель Кремля. - Если не получается встреч на высшем уровне, то надо продолжать их на более низких уровнях. Это тоже, наверное, правильно".

После того, как Дональд Трамп в Twitter написал, что отменяет встречу, американская сторона пыталась связаться с российской по телефону, чтобы дополнить его заявление, рассказал помощник президента РФ.

Напомним, что в Буэнос-Айресе лидеры России и США лишь кратко пообщались в ходе саммита, и Владимир Путин рассказал Дональду Трампу о том, что же произошло в Черном море. К слову, на встречах с президентом Франции и канцлером ФРГ российский лидер тоже подробно описал инцидент в Керченском проливе и даже нарисовал, как все было. "Да, он именно рисовал схемы, показывая, как провокационно действовали украинские военные", - сообщил Ушаков.