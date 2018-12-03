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Рубрика: Общество

Экипаж корабля "Союз МС-11" перешел на МКС

Экипаж корабля "Союз МС-11" перебрался на Международную космическую станцию через открытые люки. Запуск корабля состоялся ранее в понедельник, 3 декабря.
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Теперь на МКС находится 6 человек. К россиянину Сергею Прокофьеву, немецкому астронавту Александеру Герсту и американке Серине Ауньён добавились еще один представитель РФ Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и другая американка Энн Макклейн. Трое последних, как ожидается, проведут в космосе немногим менее двухсот суток.

Как передает РИА Новости, теперь на МКС вплоть до 20 декабря будет "удлиненный рабочий день". Участники станции должны выполнить немало экспериментов, чтобы экипаж Прокофьева мог вернуть все материалы на землю. В частности, речь идет о куске противометеоритной защиты корабля "Союз МС-09". Его два российских космонавта вырежут после выхода в открытый космос 11 декабря и обследования места в обшивке, где ранее было найдено отверстие.

Еще один важный эксперимент - "Магнитный 3D-биопринтер". На МКС попробуют вырастить образцы хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.

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