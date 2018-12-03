"Союз МС-11" стартовал к МКС с новым экипажем

Можно не сомневаться: внимание всего мира было приковано к старту с космодрома "Байконур": к МКС полетел первый после аварии 11 октября новый экипаж. Ровно в 14.31 ракета-носитель "Союз-ФГ" оторвалась от стартового стола. На борту пилотируемого корабля "Союз МС-11" трое - российский космонавт Олег Кононенко, астронавты НАСА и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

На космодроме за стартом ракеты наблюдали глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, руководитель департамента пилотируемых полетов НАСА Уильям Герстенмайер, а также генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт, кстати, в прошлом астронавт.

Все знают, что меньше двух месяцев назад старт такой же ракеты закончился драматически: она не смогла вывести на орбиту корабль с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом. И это впервые в истории пилотируемой космонавтики современной России. Экипаж остался жив благодаря уникальной системе аварийного спасения на наших кораблях. Как выяснила позже комиссия, расследовавшая причины ЧП, виной провала стала деформация датчика разделения первой и второй ступеней при сборке ракеты на космодроме Байконур. После этого специалисты перебрали две ракеты "Союз-ФГ" для исключения не только подобных, но и вообще каких-либо проблем.

До нынешнего пилотируемого старта Роскосмос провел, как требуется, несколько беспилотных запусков. Так, 25 октября с космодрома Плесецк ракета "Союз-2.1б" успешно вывела в космос аппарат в интересах Минобороны РФ. С того же Плесецка 3 ноября был запущен очередной спутник "Глонасс- М". Через четыре дня с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета "Союз-СТ". И, наконец, 16 ноября с Байконура состоялся первый после аварии пуск носителя "Союз-ФГ", который отправил на орбиту космический грузовик "Прогресс МС-10".

Пилотируемый корабль "Союз МС-11" полетел по короткой 6-часовой схеме. По плану, новый экипаж должен отработать на орбите 194 суток. Самый опытный из полетевших - наш Олег Кононенко: для него это уже четвертый полет. Макклейн и Сен-Жак - новички. Для тех, кто не знает: именно Кононенко и Сен-Жак были дублерами Овчинина и Хейга при запуске 11 октября.

У экипажа большая и сложная программа: придется поработать и грузчиками, и операторами, и учеными. В частности, экипажу предстоит большая работа с российскими и американскими космическими грузовиками, загрузка и отстыковка российского "пилотника" "Союз МС-09" для возвращения на Землю космонавтов. Запланированы научные эксперименты. В частности, как говорят специалисты, Россия может обогнать США в проведении эксперимента по печати органов в космосе. О чем речь? 11 октября на МКС должен был отправиться уникальный российский 3D-биопринтер - для первого в истории эксперимента по печати биологических объектов в космосе. Понятно, что он пропал. Так вот сейчас на МКС полетел еще один биопринтер. У США есть такой же проект, но, как сообщается, эксперимент запланирован лишь на начало будущего года.

Одна из важнейших и очень сложных работ российских космонавтов связана с выходом в открытый космос, который намечен на 11 декабря. Напомним, в конце августа на МКС было зафиксировано падение давления. После обследования станции выяснилось: идет утечка воздуха через отверстие диаметром 2 мм в шпангоуте бытового отсека пристыкованного к станции "Союза". Утечку ликвидировали, герметизацию восстановили. Но откуда появилась дырка? - вопрос пока так и висит в воздухе.

Ответ на него и хотят получить специалисты по итогам обследования внешнего корпуса МКС в месте повреждения. Сергей Прокопьев, который сейчас работает на орбите, вместе с прибывшим Олегом Кононенко должны вырезать кусок противометеоритной защиты корабля. Они осмотрят отверстие снаружи, а фрагмент обшивки, который вырежут, вернут на Землю. Как заметил ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, что ситуация с расследованием этого инцидента на "Союзе" оказалась сложнее, чем предполагалось ранее, и у специалистов госкорпорации пока нет объективной картины случившегося. Он также отметил, что в расследовании участвуют "компетентные органы".

- Проблема в чем? В принципе бытовой отсек не предназначен для работы на нем снаружи, в открытом космосе, - пояснил журналистам незадолго до старта новой экспедиции исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса", космонавт Сергей Крикалев, за плечами которого шесть полетов и восемь выходов в открытый космос. - Потому что там, где у нас предназначены места для такой работы, делаются поручни, элементы крепления. Здесь этого нет. Конечно, есть альтернативные способы, как туда подобраться с помощью "стрелы", но они не очень жесткие. Мы сейчас готовим специальную дополнительную методику, как закрепиться, как подойти, как удержаться. Готовим экипаж.

"Разработана специальная циклограмма, каждое наше действие расписано поминутно, потому выход в космос - это достаточно сложно и опасно. Попутно, возможно, при наличии времени мы выполним еще две научные задачи", - рассказал перед полетом Олег Кононенко.

Между тем

Специалисты Роскосмоса на космодроме Восточный завершили механическую сборку пакета ракеты-носителя "Союз-2.1а", пуск которой намечен на 27 декабря, сообщила пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Как уточняет ТАСС, на космодроме идет заправка разгонного блока "Фрегат" компонентами топлива и сжатыми газами. Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №5 и №6 будет четвертым с космодрома в Амурской области.