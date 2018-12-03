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03.12.2018 16:23
Рубрика: В мире

Грузинская полиция задержала украинских боевиков

Текст: Петр Лихоманов
Взаимоотношения новой президентской администрации в Грузии с Украиной начались со скандала: в Тбилиси была задержана группа украинских боевиков, вероятно, готовивших провокации. Возглавлял специалистов по организации беспорядков партнер экс-президента Саакашвили, скандально известный депутат украинского парламента Семен Семенченко.

О задержании украинцев официально сообщило МВД Грузии: "На основании оперативной информации Министерство внутренних дел провело специальную операцию второго декабря в гостиницах "Гуриас" и "Альянс" на улице Лихаури".

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"Во время обысков в гостиничных номерах полицейские обнаружили пистолеты "Беретта" и "Макаров", а также автоматы и различные боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК Грузии ("Незаконная покупка и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ")", - говорится в сообщении грузинских правоохранителей.

Всего полицейские задержали шесть граждан Украины и одного грузина: некоего Луку Чхетия, воевавшего в Донбассе в составе карательных подразделений, до этого дважды побывавшего в Афганистане в составе грузинского миротворческого контингента.

МИД Украины факт задержания своих вооруженных граждан подтвердил. "Задержанным украинцам назначили адвокатов. По информации департамента полиции Тбилиси, права задержанных не нарушаются. Консул Украины в Грузии проводит встречи с представителями грузинского МВД по этому вопросу", - рассказал украинским СМИ начальник управления консульского обеспечения Василий Кирилич.

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Позже стало известно, что возглавлял группу боевиков бывший командир карательного батальона "Донбасс", скандально известный депутат Верховной Рады Семен Семенченко. Как написал в своем Facebook советник президента Украины Юрий Бирюков со ссылкой на "разного рода контакты", Семенченко удалось избежать ареста благодаря дипломатическому паспорту.

"Он подставил своих людей и в последний момент сбежал точно так, как сбежал в Иловайске и Дебальцеве", - пишет советник Порошенко и сокрушается, что депутат втравил Украину в дипломатический скандал. В свою очередь, известный украинский журналист Владимир Бойко сообщил, что "грузинская полиция задержала, но потом отпустила по требованию посольства США народного депутата Украины, который 28 ноября 2018 (в день проведения второго тура президентских выборов в Грузии, - прим. "РГ") прилетел в Тбилиси на заработки вместе со своей бандой и был задокументирован при закупке оружия и взрывчатки".

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По информации Бойко, Семен Семенченко "подрядился" устроить в Тбилиси вооруженное столкновение. Сам депутат факт своего задержания в Грузии отверг, однако подтвердил, что действительно находится в Грузии и держит связь с дипломатами и родственниками задержанных "побратимов". Как полагают грузинские СМИ, провокация должна была случиться в понедельник, во время протестной акции "объединенной оппозиции". Несложно догадаться и в чьих интересах была провокация: Семенченко известен как партнер экс-президента Грузии Саакашвили по "политическому бизнесу". Именно боевики "Донбасса" обеспечили охрану так называемого "михомайдана" на улице Грушевского.

Напомним, что поддержанный Саакашвили кандидат в президенты Григол Вашадзе не смог возглавить Грузию, и в Тбилиси началась серия протестных акций, кульминацией которых, вероятно, могла стать кровавая провокация от "украинских друзей" экс-президента. МИД Грузии пока не дал политическую оценку этому откровенному вмешательству Киева во внутренние дела страны.

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