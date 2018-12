Логотип "РГ" появился на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии

Фото: Associazione della Stampa Estera in Italia

Логотип "Российской газеты" оказался на фирменном "веере" Ассоциации иностранной прессы в Италии (Associazione della Stampa Estera in Italia), хорошо знакомом не только на Апеннинах, но и далеко за их пределами.

Этот красочный коллаж служит фоном для крупных мероприятий и пресс-конференций, проходящих в итальянской столице с участием премьер-министра Италии, членов его Кабина и других высокопоставленных чиновников страны, а также ключевых ньюсмейкеров, для которых Stampa Estera стала в последние годы важным информационным "мостом", связывающим Италию с остальным миром.

На данный момент членами Ассоциации являются около 600 изданий из более чем 60 стран мира. Однако попасть на заветный "веер" посчастливилось лишь 240. Среди них, наряду с The Guardian, Le Monde, El Pais, The New York Times, Frankfurter Allgemeine, прямо по центру расположился логотип "Российской газеты".

Впервые "веер" появился 26 лет назад, тогда из всех российских СМИ на нем красовалась только "Правда". "Последний раз мы обновляли наш знаменитый коллаж в 1992 году. С тех пор журналистский мир претерпел немало изменений - каких-то изданий уже не существует, некоторые же утратили свой вес. Кроме того, старый веер был выполнен вручную, а новый мы смогли реализовать с помощью цифровых технологий и включить в него также несколько авторитетных онлайн-платформ", - рассказал "РГ" советник Ассоциации Густав Хоффер, который лично курировал этот проект.