Нефть подорожала после встречи Путина с саудовским принцем

В понедельник на торгах в Лондоне цена на нефть марки Brent выросла на пять процентов. Цена за один баррель поднялась до 62,48 доллара, что почти на три доллара выше, чем было на закрытии торгов перед выходными.

Вероятнее всего, рост цен на нефть связан с заявлением Владимира Путина о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить период сделки ОПЕК+, которое президент РФ сделал в минувшую субботу на конференции в Буэнос-Айресе, где проходил саммит G20. Договоренность была достигнута в ходе встречи Владимира Путина с саудовским наследным принцем Мохаммедом бен Салманом. Тем не менее, окончательных решений по конкретным объемам добычи нефти пока нет.

Отметим, что на этой неделе - 5 и 6 декабря - пройдет встреча министров энергетики 25 стран, которые примут решение, как сбалансировать мировой рынок нефти, который движется к профициту предложения. Высказывания министров в прессе (в том числе анонимно) наводят на мысль, что будет принято решение о сокращении добычи нефти участниками соглашения ОПЕК+, однако в части параметров ясности нет. Решение задаст котировкам тон как минимум на начало 2019 года.